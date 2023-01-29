به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سیدرضا تقوی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ظهر امروز (یکشنبه ،۹ بهمن ماه) در نشست علنی مجلس در نطق میان دستور گفت: این روزها شاهد رفتارهای کینه‌توزانه تعدادی از کشورهای غربی علیه کتاب آسمانی مسلمانان، قرآن کریم بوده‌ایم. همچنین امروز فریب خوردگانی به سنگر عفاف و حجاب لگد می‌زنند و زرسالاران و سرمایه‌داران جهانی جذابیت‌های زنان را برای شهوت‌پرستان شیطان‌پرست به حراج می‌گذارند ولی بدانند میلیون‌ها نفر از زنان زینب‌گونه و قهرمانان میدان عفت، عزت، آزادی انسانی و آزادگی عاشورایی را پاس می‌دارند و به کوری چشم شهوت‌پرستان شیاد، قله‌های دانش و بینش را دوشادوش مردان فتح خواهند کرد و نهضتی همه‌جانبه را در سطح جهان با مایه‌های مکتب معنوی بوجود خواهند ورد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: کینه‌توزان سیاه‌دل غربی در سوئد، دانمارک، فرانسه و آمریکا به صورت قرآن چنگ انداختند و بی‌احترامی کرده‌اند، اینان از نسل اسلاف جنایتکاری هستند که سرزمین‌های ملت‌های ضعیف را غارت کرده‌اند، انسان‌های مظلوم را به بردگی بردند و پرونده سیاه و سابقه تاریک این فرزندان نامشروع بر کسی پوشیده نیست.

وی عنوان کرد: آیا اینها نمی‌دانند که بیش از ۱ میلیارد مسلمان کتاب آسمانی خود را چون جان عزیزشان، عزیز می‌دارند؟ بغض‌های مسلمانان علیه اینان انباشته می‌شود و روزی چون آواری بر سرشان خواهد ریخت.

تقوی با اشاره به اینکه به امر به معروف و نهی از منکر بی‌توجهی کرده‌ایم، خاطرنشان کرد: دروازه‌های فضای مجازی را به‌روی دشمنان قسم خورده خود باز کردیم تا ذهن و ضمیر فرزندان و مردمان ما از دروغ، شایعه، توهین به مقدسات، بی‌حرمتی به ولایت و نظام اسلامی و رهبری عزیزتر از جانمان، ذهن آنان را پر کنند. باید پاسخگوی شهیدان امنیت که با تیر و تیغ فضای مجازی به شهادت رسیده‌اند، باشیم.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: باید از همان آغاز سفیر فرانسه را از کشورمان بیرون می‌کردیم و از بین‌المجالس کشورهای اسلامی می‌خواستیم تا کشورهای اسلامی به صورت دسته‌جمعی اعتراض کنند. همچنین گروه‌های دوستی در مجلس باید اعتراض خود را به طرف مقابل خود در کشورهای دنیا اعلام می‌کردند. مگر ما از قرآن بالاتر داریم؟ برای این بی‌حجابی‌ها، پرده‌دری‌ها و برهنگی‌های برنامه‌ریزی شده چه کرده‌ایم؟ باید مجلس در این زمینه اقدام کند.