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۱۰ بهمن ۱۴۰۱، ۱۱:۴۰

فرمانده سپاه کربلا اعلام کرد؛

اجرای ۱۱ هزار برنامه و ۲۸۱ پروژه محرومیت زدایی دهه فجر درمازندران

اجرای ۱۱ هزار برنامه و ۲۸۱ پروژه محرومیت زدایی دهه فجر درمازندران

ساری- فرمانده سپاه کربلا گفت: همزمان با دهه فجر ۱۱ هزار و ۲۰۵ ویژه برنامه در قالب ۶۰ عنوان در سطوح مختلف در استان اجرا می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سیاوش مسلمی صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با گرامیداشت فرارسیدن دهه فجر با اشاره به رویکرد جهاد تبیین، روایت پیشرفت، نمایشش پویایی و سرزندگی نظام انقلاب اسلامی را مسئله مهم دانست و گفت: دشمن برای براندازی نظام مقدس اسلامی تلاش می‌کند درحالی که حضور میلیونی مردم محاسبات دشمن را ناکام می‌گذارد.

وی جهاد تبیین و خدمت رسانی را از مهمترین رویکردها در اجرای ویژه برنامه‌های دهه فجر برشمرد و گفت: به مناسبت دهه فجر ۶۰ عنوان برنامه به تعداد ۱۱ هزار و ۲۰۵ برنامه اجرایی در سطوح مختلف در استان طراحی شده است.

وی دیدار دو هزار و ۵۲۷ خانواده شهید، دیدار با ۹۳۲ خانواده ایثارگران، ۴۲۸ ویژه برنامه بزرگداشت شهدا، برپایی هزار و ۲۴۵ مسابقه ورزشی، ۸۱ نمایشگاه اقتصاد مقاومتی و هزار و ۵۴۸ نشست بصیرتی و تبیینی را از برنامه‌های دهه فجر ذکر کرد و گفت: برپایی گشت‌های رضوی و رزمایش از دیگر برنامه‌ها است.

سردار مسلمی با بیان اینکه استقبال از ورود نمادین حضرت امام راحل و رژه موتوری، برپایی کاروان سلام فرمانده در اعزام کاروان‌های راهیان نور، رزمایش گروه‌های جهادی سلامت محور از دیگر برنامه‌ها است، گفت: ارودی راهیان پیشرفت به منظور ایجاد امید و شناخت دستاوردهای انقلاب اسلامی از دیگر طرح ها است.

فرمانده سپاه کربلا، غبارروبی گلزار شهدا، رزمایش سراسری سفیران مهر، المپیاد ورزشی در ۱۰ رشته، مراسم جشن ولادت حضرت علی (ع) و بزرگداشت پدران آسمانی، آیین اعتکاف دهه های ۸۰ و نودی، جشنواره فرهنگی و ورزش بسیج طلاب کشور از دیگر برنامه ها است.

وی برپایی محفل انس با قرآن کریم با حضور قاریان برجسته کشوری و ملی در عباس آباد، تقدیر از شبانان و گله داران از دیگر طرح ها است.

وی با اظهار اینکه ۲۸۱ پروژه عمرانی و محرومیت زدایی همزمان با دهه فجر در استان بهره برداری می شود، گفت: این پروژه ها شامل آسفالت راه روستایی، پل روستایی، سالن ورزشی، خانه محروم، ساماندهی گلزار شهدا و غیره است.

سردار مسلمی اعتبار طرح های محرومیت زدایی را ۱۶۵ میلیارد تومان بیان کرد و گفت: ۲۴ پروژه راه روستایی، ۴۷ مخزن آبرسانی روستایی، ۴۲ کیلومتر لوله گذاری آبرسانی را از جمله طرح ها برشمرد.

کد مطلب 5695843

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