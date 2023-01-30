۳۸ بیمار مبتلا به کرونا در مراکز درمانی خراسان رضوی بستری هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد پهلوان ظهر دوشنبه در حاشیه بازدید از مراکز درمانی مشهد در جمع خبرنگاران با بیان اینکه ۳۸ بیمار جدید مبتلا و یا مشکوک به کرونا طی شبانه روز گذشته در مراکز درمانی بستری هستند، اظهار کرد: هم اکنون ۱۴ بیمار بد حال مبتلا به کرونا در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌های زیر پوشش این دانشگاه در خراسان رضوی بستری و تحت درمان هستند.

رئیس کمیته رسانه و اطلاع رسانی قرارگاه مدیریت کرونا در دانشگاه علوم پزشکی مشهد ادامه داد: هیچ موردی از فوتی بیمار مبتلا به کرونا طی ۲۴ ساعت گذشته در مناطق زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد گزارش نشده است، در عین حال از شهروندان تقاضا می‌شود ضمن رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی، نسبت به دریافت دز یادآور واکسن نیز اقدام کنند.

وی بیان کرد: از ابتدای شیوع کرونا تاکنون یک میلیون و ۹۴۰ هزار تست آزمایشگاهی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شده است و ۵٣۰ هزار مبتلا به کرونا شناسایی شده‌اند.