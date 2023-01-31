ارتفاع برف در کوهرنگ به ۱۳۰ سانتی متر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی اعلام کرد: از روزهای اخیر همچنان بارش برف در کوهرنگ ادامه دارد که تا صبح امروز میزان بارش برف تازه اندازه گیری شده در ایستگاه هواشناسی این شهر به ۵۸ سانتی متر رسید و مجموع ارتفاع برف موجود را به ۱۳۰ سانتی متر افزایش داد.

در شبانه روز گذشته بارش برف و باران در بسیاری از مناطق استان چهارمحال و بختیاری ادامه یافت به‌طوریکه تا صبح امروز از ایستگاه‌های کوهرنگ ۷۳/۳، «دوآب صمصامی» ۳۹.۵، بازفت ۳۵.۱ و فارسان ۳۴ میلی متر باران یا آب حاصل از بارش گزارش شده است.

هم اکنون دمای هوا در کوهرنگ حدود ۱- درجه سلسیوس است که نسبت به دیروز در همین ساعت حدود ۱ درجه سردتر شده است.