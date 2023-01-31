منع ورود برای مربی فوتسال مس سونگون

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، حسب گزارش‌های رسمی مسابقه بین تیم‌های مس سونگون و کراپ الوند از سری مسابقات لیگ برتر فوتسال، تخلفاتی از سوی حسین وطن پور، مربی تیم مس سونگون منعکس شده است.

از آنجایی که تخلفات حادث شده با توجه به نوع آن که عبارت از ایراد صدمه بدنی عمدی نسبت به داور در خور صدور قرار دستور موقت است، لذا به استناد ماده ۱۰۰ مقررات انضباطی و تا صدور رأی مقتضی نامبرده از همراهی تیم و ورود به محل برگزاری مسابقه محروم است.

لازم است دفاعیات کتبی خود را ظرف مهلت ۴۸ ساعت به کمیته انضباطی ارسال کند. رأی صادره ظرف مهلت دو روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در کمیته استیناف است.