به گزارش خبرگزاری مهر، سید مؤید محسننژاد پیش از ظهر سهشنبه با اعلام اینکه ۷ پروژه گردشگری شامل اقامتگاه سنتی، هتل بوتیک سنتی و اردوگاه گردشگری در دهه فجر امسال افتتاح میشود، افزود: این پروژهها با حجم سرمایهگذاری ۵۵ میلیارد و ۹۱۰ میلیون تومان در ایام مبارک دهه فجر به بهرهبرداری میرسد.
او در ادامه خاطرنشان کرد: پروژههای مذکور شامل ۳ اقامتگاه سنتی در شیراز، یک اقامتگاه سنتی در شهرستان مرودشت و یک اردوگاه گردشگری و ۲ هتل بوتیک در شیراز میشود که با بهرهبرداری از این طرحها برای ۶۳ نفر شغل ایجاد میشود.
محسنی نژاد در پایان تاکید کرد: ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فارس آمادگی لازم را جهت همکاری با سرمایهگذاران بخش خصوصی در راستای توسعه زیرساختهای صنعت گردشگری فارس دارد و از سرمایهگذاران علاقهمند در این زمینه دعوت میکند.
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