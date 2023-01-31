کرونا ۸ البرزی را در بیمارستان بستری کرد

شهرام صیادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت کرونا در البرز اظهار کرد: در ۲۴ ساعت گذشته تعدادی با علائم مشکوک به بیمارستان‌های استان مراجعه کردند که از این تعداد هشت نفر بستری شدند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۴۹ نفر شامل موارد قطعی، محتمل و مشکوک در بیمارستان‌های البرز بستری هستند، تصریح کرد: از این تعداد سه نفر بیمار قطعی کووید - ۱۹ هستند، همچنین طی این مدت مورد فوت قطعی از بیمار کووید - ۱۹ در این استان ثبت نشده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز مجموع موارد بستری شامل قطعی، محتمل و مشکوک در البرز از ابتدای شیوع کرونا تا به امروز را ۹۵ هزار و ۷۷۴ نفر اعلام کرد و متذکر شد: از ابتدای شیوع کرونا تاکنون ۸۸ هزار و ۷۲۵ نفر از مراکز درمانی ترخیص شده‌اند.