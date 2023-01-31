به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت بعدازظهر سه شنبه در نشست خبری به مناسبت دهه فجر اظهار کرد: همزمان با دهه فجر امسال هزار و ۲۵۲ پروژه با اعتبار پنج هزار و ۴۳۲ میلیارد تومان در استان افتتاح یا کلنگ‌زنی می‌شود.

به گفته وی؛ این پروژه‌ها شامل ۵۱۰ پروژه شهری و ۷۴۲ پروژه روستایی است که در نقاط مختلف استان افتتاح شده یا عملیات اجرایی آنها آغاز می‌شود.

وی با اشاره به مهمترین پروژه‌های قابل افتتاح در دهه فجر گفت: ۴۵۳ واحد مسکن شهری و روستایی با اعتبار ۲۳۹ میلیارد تومان و گازرسانی به ۷۶ روستای زیر ۲۰ خانوار شهرستان‌های طبس، بیرجند و بشرویه از پروژه‌های قابل افتتاح در این ایام است.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه از مجموع پروژه‌های دهه مبارک فجر یک هزار و ۱۱۶ پروژه با اعتبار سه هزار و ۳۶۳ میلیارد تومان قابل افتتاح است و ۱۳۶ پروژه نیز کلنگ زنی می‌شود، گفت: از این تعداد یک هزار و ۱۰۷ پروژه عمرانی و ۱۴۵ پروژه سرمایه گذاری می‌باشند.

قناعت ادامه داد: از این تعداد ۱۱۰ پروژه مربوط به بشرویه، ۱۲۹ پروژه به بیرجند، ۵۱ سرایان، ۱۴۷ سربیشه، ۱۹۴ زیرکوه، ۴۳ فردوس، ۷۶ خوسف، ۱۳۱ قائنات، ۱۲۳ نهبندان و ۱۲۴ طبس است.

وی اظهار داشت: همزمان با دهه فجر در حوزه فرودگاه‌های استان طرح توسعه و بهسازی ترمینال فرودگاه بین‌المللی شهید کاوه بیرجند با اعتبار ۱۷ میلیارد تومان و طرح روشنایی باند فرودگاه طبس با اعتبار ۴۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری می‌رسد.

به گفته وی؛ تکمیل راه روستایی کیدشت - دستگرد با اعتبار ۱۶ میلیارد تومان و راه روستایی نگینان - بیدسک با اعتبار ۱۵ میلیارد تومان جزو پروژه‌های آماده افتتاح در دهه فجر است.

استاندار خراسان جنوبی عنوان کرد: افتتاح واحد تولید شمش طلای شهرستان نهبندان با اعتبار ۴۵۰ میلیارد تومان، کارخانه کنسانتره آهن شهرستان زیرکوه با اعتبار ۳۰۰ میلیارد تومان، تأمین برق سایت ۵۰ هکتاری نهضت ملی مسکن شهر طبس با اعتبار ۱۶ میلیارد تومان و دستگاه ایکس - ری کانتینری نیمه ثابت با قابلیت اسکن سریع ماهیرود با اعتبار ۱۲۵ میلیارد تومان از دیگر پروژه‌های آماده بهره برداری است.

قناعت درباره طرح‌هایی که در این ایام کلنگ‌زنی می‌شوند، نیز گفت: عملیات اجرایی تصفیه‌خانه فاضلاب شهر قاین با اعتبار ۸۰۰ میلیارد تومان، هزار و ۷۶۹ واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن در شهرستان‌های بشرویه، فردوس و نهبندان با اعتبار ۷۱۵ میلیارد تومان و احداث واحد مرغداری گوشتی ۱۰۰ هزار قطعه‌ای با اعتبار ۲۰ میلیارد تومان در دهه فجر آغاز می‌شود.

استاندار خراسان جنوبی افزود: آغاز عملیات اجرایی احداث ۳۶ کلاس درس در قالب سه مدرسه در سایت اداری، شهرک زعفرانیه و امیرآباد بیرجند با اعتبار ۶۰ میلیارد تومان نیز پیش‌بینی شده است.

قناعت افزود: با توجه به اینکه گاز خراسان جنوبی تنها از شمال تغذیه می‌شود طی پیگیری‌های فراوان مقرر شد با اتصال استان از سمت نهبندان به سیستان و بلوچستان، این مشکل مرتفع شود.