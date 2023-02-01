اروپا خوش شانس بود/ زمستان آینده سخت تر است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، مدیر آژانس بین‌المللی انرژی گفت که معتقد است کشورهای اروپایی در صورتی که سطح مصرف گاز طبیعی مایع را کاهش ندهند، در زمستان آینده با مشکلات جدی مواجه خواهند شد.

بر اساس این گزارش، «فاتح بیرول» در سخنرانی در سمینار مرکز مطالعات راهبردی و بین المللی واشنگتن گفت: اگر منابع گاز دیگری از کشورهای مختلف پیدا نکنیم، تنها یک راه وجود دارد. باید در مصرف گاز صرفه جویی شود و سطح مصرف گاز کاهش یابد. اگر مصرف گاز را کاهش ندهیم زمستان پیش رو بسیار سخت خواهد بود.

وی تأکید کرد: اروپا در این زمستان خوش شانس بود چرا که هوای معتدلی داشت. با این وجود، ما نگران وضعیتی هستیم که در زمستان آینده ایجاد خواهد شد.

به گفته «بیرول»، در چند ماه گذشته اروپا به واردات گاز از روسیه ادامه داد، اما حجم آن بسیار کمتر از قبل بود.

این مقام اروپایی تأکید کرد: در زمستان امسال، اروپا خوش شانس بود که به گاز طبیعی مایع بیشتری در بازار دست پیدا کرد، اما ممکن است در سال ۲۰۲۳ واردات گاز از روسیه به طور کامل متوقف شود. همچنین به احتمال زیاد، چین که امسال واردات گاز مایع را کاهش داده بود، به یکی از واردکنندگان اصلی آن باز خواهد گشت.

طبق ادعای مدیر آژانس بین المللی انرژی، گاز طبیعی مایع آمریکا کمک زیادی به اروپا کرد و اگر این کمک نبود، اروپا زمستان امسال با مشکلات جدی روبرو می‌شد. «بیرول» در عین حال بر لزوم افزایش ظرفیت‌های انرژی‌های تجدیدپذیر تأکید کرد.

گفتنی است که صندوق بین‌المللی پول در ۳۰ ژانویه با انتشار گزارشی اعلام کرد به دلیل کاهش شدید عرضه انرژی از روسیه، کشورهای اروپایی در زمستان آینده برای تکمیل ذخایر گاز طبیعی مایع مشکل خواهند داشت.