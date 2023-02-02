صدور بیش از ۱۲ هزار رای در واحد دادرسی مالیاتی اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، جلال آفاقی پیش از ظهر پنجشنبه در دیدار با رئیس واحد دادرسی مالیاتی استان اردبیل اظهار کرد: ۱۲ هزار و ۵۰۰ رأی در واحد دادرسی مالیاتی استان اردبیل طی ۱۰ ماهه گذشته صادر شده است.
وی افزود: این آرا بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان خروجی داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل، با افزایش ۲۰۰ درصدی روبرو بوده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل بیان کرد: فرار مالیاتی برای از بین بردن ثبات مالی کشور، تروریسم اقتصادی، تجاوز به حقوق مردم و مانع توسعه و آبادانی است.
آفاقی خاطرنشان کرد: مردم میتوانند فراریهای مالیاتی به ویژه موارد عدم استفاده از کارت خوان در صنوف را از طریق سامانه ارتباط مردمی «سجام» به صورت محرمانه به دستگاه قضائی معرفی کنند.
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