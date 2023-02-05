توزیع بیش از ۶۸ هزار تن کودهای شیمیایی در سطح استان همدان

بهروز الیاسی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن گرامیداشت ایام الله دهه فجر و تبریک چهل و چهارمین سال پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران گفت: این شرکت با تأمین و تدارک صددرصدی انواع کودهای کشاورزی مورد نیاز استان، سالیانه حدود یکصد هزار تن انواع کودهای کشاورزی شامل ازته، فسفاته و پتاسه را با کمک ۹۴ کارگزار و عامل فروش شرکت در استان توزیع می‌کند.

وی، رسالت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی را تأمین نهاده مورد نیاز بخش تولید کشاورزی در نزدیکترین فاصله ممکن به کشاورز و بهره بردار توصیف کرد و افزود: با بررسی مناطقی از استان که ممکن بود کشاورز برای تهیه کود به زحمت بیفتد با درخواست جهاد کشاورزی شهرستان مربوطه، مجوز کارگزاری با رعایت دستورالعمل‌های موجود صادر که در سال جاری تعداد ۱۳ کارگزاری جدید در مناطق مورد نیاز افزوده شد.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان افزود: برنامه کودی استان در سال جاری ۱۲۰ هزار تن انواع کودهای کشاورزی یارانه دار بود که سهمیه استان در بهمن ماه به ۱۲۳ هزارتن افزایش پیدا کرد که شامل ۹۸ هزار تن ازته، ۱۸ هزار تن فسفاته و ۷ هزار تن پتاسه است.

وی با اشاره به اینکه از مقدار ۱۲۳ هزار تن کودهای کشاورزی سهمیه استان تا تاریخ ۱۰ بهمن ماه، حدود ۶۸ هزار تن کود ازته، ۹۲۰۰ تن کود فسفره و ۳۲۵۰ تن کود پتاسه در بین کشاورزان و بهره برداران منطقه توزیع شده، خاطرنشان کرد: در تابستان سال جاری، ذخیره راهبردی انواع کودهای کشاورزی یارانه دار استان بالغ بر ۲۷ هزار تن بود که این اتفاق کم سابقه با همت شبانه روزی همکاران و استفاده از فضای حداکثری انباری حاصل شد که پشتیبانی مطمئن در جهت تأمین به هنگام این نهاده مهم برای تولیدات کشاورزی استان بود که در حال حاضر این ذخیره راهبردی ۱۶ هزار تن است.

الیاسی تصریح کرد: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به عنوان بازوی اجرایی وزارت جهاد کشاورزی در امر تولید، تهیه، تدارک، توزیع، حمل، نقل، خرید و فروش انواع نهاده‌های مورد نیاز کشاورزی با شبکه بزرگ کارگزاری در سراسر کشور مجری طرح خودکفایی کودهای کشاورزی تعیین شده است.

وی خاطرنشان کرد: در همین راستا و به منظور حمایت از تولیدکنندگان داخلی کودهای کشاورزی، این شرکت اقدام به عقد تفاهم نامه با تولیدکنندگان کرده که محصولات تولیدی در صورت داشتن استانداردهای لازم مجوز توزیع از طریق کارگزاران شرکت را دریافت می‌کند.

این مسئول به همایشی که در تاریخ سوم خرداد در استان همدان برگزار شد نیز اشاره کرد و افزود: این همایش با موضوع آموزشی ترویجی و معرفی سبد محصولات کودی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی برای معرفی کودهای کشاورزی تولیدی به طور مستقیم به بهره برداران و کشاورزان برگزار و مورد استقبال قرار گرفت.

الیاسی در ادامه صحبت‌های خود هدف از حمایت تولیدکنندگان و برگزاری این همایش‌ها را تحقق شعار سال با محوریت دانش بنیان و اشتغال آفرین در مسیر رسیدن به کشاورزی دانش بنیان که ضامن امنیت غذایی کشور است دانست.

وی در خصوص کیفیت کودهای کشاورزی تدارک شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی نیز تشریح کرد: فرایند تأمین، توزیع و مصرف کودهای تدارک شده توسط دولت در چارچوب «سامانه کنترل کیفی» با نظارت کامل صورت گرفته و از بالاترین کیفیت ممکن برخوردار است و چنانچه کودی دارای کیفیت نامناسب باشد، به طور سیستمی شناسایی و از چرخه توزیع خارج خواهد شد.

الیاسی از کشاورزان و بهره برداران در این حوزه تقاضا کرد که کودهای مورد نیاز خود را صرفاً از شبکه رسمی فروش به ویژه شبکه بزرگ کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تهیه کنند و افزود: با ورود به این مسیر، از ورود کودهای بی کیفیت و تقلبی به چرخه کشاورزی کشور جلوگیری کرد.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان از اجرای کشت قراردادی گندم آبی در استان نیز سخن گفت و افزود: بر اساس تصمیم وزارت جهاد کشاورزی برای اجرای کشت قراردادی با محوریت گندم آبی در استان همدان، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان با اعلام آمادگی در زمینه تأمین کودهای کشاورزی مورد نیاز این طرح نسبت به توزیع کودهای کشاورزی اقدام کرد که این برنامه عملیاتی در اراضی گندم آبی استان با کمک شرکت بازرگانی دولتی ایران اجرایی شد.

این مسئول در پایان تصریح کرد: در برنامه کشت قراردادی، کشاورزان با پرداخت ۵۰ درصد از مبلغ، کود فسفاته و پتاسه مصرفی خود را تحویل گرفتند و ۵۰ درصسد باقیمانده بهای کود را در زمان برداشت محصول تسویه می‌کنند.