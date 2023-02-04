پلتفرم های خارجی قانونمند می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین مرتضی آقا تهرانی شامگاه جمعه در سومین شب از جشن‌های انقلاب اسلامی که از سوی مجمع هم افزایی جوانان انقلابی در مسجد امام حسین (ع) خیابان توحید برگزار شد در سخنانی اظهار داشت: انقلاب اسلامی توانست با رهبری امام راحل و همراهی مردم حکومت را رژیم طاغوت بگیرد.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس عنوان داشت: اگرچه ما توانستیم حکومت را از طاغوت پس بگیریم، اما یک دهه است که فضای مجازی کشور را به طاغوت سپرده ایم.

آقاتهرانی با اشاره به رهاشدگی‌فضای مجازی گفت: مدیریت پلتفرم‌های فضای مجازی خارجی در دست اقدام است و این اقدام در بسیاری از کشورها از جمله آمریکا صورت گرفته و آنان ۲۷۰ بند قانونی برای این نوشته اند.

وی گفت: متأسفانه برخی‌ها اینگونه وانمود می‌کنند که مدیریت این شبکه‌ها جلوگیری از آزادی است در حالی که اینگونه نیست و این قانون در حال آماده سازی و گذراندن مراحل نهایی خود است.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در موضوع حجاب و عفاف ۳۲ دستگاه در دولت مسئول هستند که باید عملکرد خود را به مجلس شورای اسلامی ارائه دهند.

وی عنوان داشت: رعایت حجاب و عفاف یکی از سفارشات دین اسلام است و ما در زمینه حجاب قوانین خوبی داریم، اما نیازمند افزایش توجه عموم جامعه به موضوع امر به معروف و نهی از منکر هستیم.

حجت الاسلام آقاتهرانی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه موضوع حجاب و عفاف نیازمند یک فعالیت فرا قوه‌ای است ابراز داشت: برای اینکه شرایط فعلی در این حوزه بهبود یابد نیاز است تا همه جامعه در میدان حضور داشته باشند.

وی در ادامه با بیان اینکه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در راستای رسیدگی به مسئولینی که مرتکب جرم می‌شوند وظیفه دارد ابراز داشت: در این راستا شکایت‌های مردمی از مسئولین در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی مطرح و مورد بررسی قرار می‌گیرد و بعد از آن نتیجه به قوه قضائیه ارسال می‌شود.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در ادامه ابراز داشت: دولت گذشته در زمان تحویل همه ذخایر کشور را خالی کرده بود اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم، این دولت توانست بخشی از مشکلات به وجود آمده دولت قبل را برطرف کند.

وی در خصوص لزوم توجه به آموزش و پرورش بیان داشت: خوشبختانه وزیر آموزش و پرورش در زمینه مباحث فرهنگی دغدغه مند است که امیدواریم با اجرای طرح‌های مختلفی از جمله طرح امین در مدارس شرایط فعلی بهبود یابد.

حجت الاسلام آقاتهرانی افزود: متأسفانه در سال‌های اخیر دانش آموزان در فضای مجازی رها شدند و همین امر به دلیل محدودیت‌های کرونایی و آموزش مجازی موجب شد تا مشکلاتی پدید آید.