به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ددلاین، کمپانی برادران وارنر قصد دارد با اقتباس از رمان «بیلی سامرز» استیون کینگ یک فیلم سینمایی بسازد.
برادران وارنر امتیاز این کتاب پرفروش را خریده است.
این پروژه توسط کمپانی «بد روبات» متعلق به جی جی آبرامز و «اپین وی» لئوناردو دی کاپریو ساخته میشود. اگر همه چیز خوب پیش برود میتوان تصور کرد آبرامز کارگردانی فیلم را برعهده بگیرد و دیکاپریو هم در نقش اصلی جلوی دوربین برود.
اد زویک و مارشال هرسموویتز در حال نوشتن فیلمنامه هستند.
پیشتر صحبت از این بود که این داستان در قالب یک سریال کوتاه ساخته شود اما حالا ساخت فیلم سینمایی از آن مد نظر قرار گرفته است.
داستان فیلم درباره بیلی سامرز قاتلی است که قصد بازنشسته شدن دارد و آخرین سفارش را که بسیار هم پرسود است میپذیرد تا با دست پر از کار کنار بکشد. در این سفارش از وی خواسته شده که خود را در یک شهر آرام به عنوان نویسندهای جا بزند. او در دفتری مستقر میشود که دیدی مستقیم به جایی دارد که جوئل الن قاتل برای تیراندازی به ۲ مرد در حین بازی پوکر باید دستگیر شود. آلن اما آنقدر آدم کشته که برخی نگرانند نتوان او را به صورت جدی مجازات کرد. سامرز که در کارش استاد است به کارفرماهایی که او را استخدام کردهاند بدبین است و در نهایت هم معلوم میشود همه چیز به هم ریخته است.
«بد ربات» پیشتر اقتباسهای دیگری از کینگ انجام داده که «کسل راک»، «داستان لیزی» و «۶۳.۱۱.۲۲» را در برمی گیرد.
«بیلی سامرز» استیون کینگ موفق شد در صدر پرفروشترینهای نیویورک تایمز بنشیند و به انتخاب بسیاری از منابع، بهترین کتاب سال ۲۰۲۱ بود و به یکی از کتابهای پرفروش آمازون در همان سال هم بدل شد.
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