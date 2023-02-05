دستاوردهای جهاددانشگاهی در حوزه امنیت غذایی طی ۴۴ سال اخیر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جهاددانشگاهی، فرا رسیدن چهل و چهارمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و ایام‌الله دهه مبارک فجر که امسال با شعار محوری «ایران استوار، ۴۴ سال افتخار» برگزار می‌شود، سبب شد تا در سلسله گزارش‌هایی به بررسی شاخص‌ترین و جدیدترین دستاوردهای محققان جهاددانشگاهی؛ این نهاده برآمده از انقلاب اسلامی پرداخته شود.

یکی از موارد مهم در بسیاری از جوامع موضوع امنیت غذایی است که سنگ بنای امنیت یک جامعه و عنصر اصلی سلامت فکری، روانی و جسمی بوده و در جهان پرآشوب امروز امنیت غذایی اساس امنیت ملی به شما می‌رود و به همین دلیل ارتقای امنیت غذایی و نیل به خودکفایی در محصولات اساسی نه یک انتخاب بلکه یک الزام است.

این مهم مورد تاکید رهبر انقلاب نیز بوده است و ایشان در ۱۴ دی‌ماه ۱۳۸۲ در دیدار جمعی از کشاورزان فرموده‌اند: «امنیت غذایی برای کشوری بزرگ، پُرجمعیت و دارای هدف‌های بلند، بسیار مهم است؛ لذا بخش کشاورزی و دامداریِ ما یک بخش ویژه و استثنایی است و همه باید برای آن تلاش کنند.» حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در ۱۲ دی‌ماه ۱۳۸۰ نیز در دیدار با جمعی از کشاورزان فرمودند: «… این ملت عزیز و سربلند، در امر تغذیه و تهیه مواد غذایی اصلی خود، نباید به بیرون مرزها هیچ احتیاجی داشته باشد. از اوّل انقلاب تا امروز، تکیه‌بر مسئله کشت و زرع، برای تأمین این منظور بوده است. ما برای گندم و برنج و روغن و لبنیات و خوراک دام و بقیه مصارف عمده واصلی کشورمان نباید نیازمند دیگران باشیم.»

همه این سخنان نشان از اهمیت بالای تأمین امنیت غذایی برای کشور دارد و در این راستا جهاددانشگاهی نیز در زمینه امنیت غذایی کشور گام‌هایی را برداشته است که ازجمله آن می‌توان به تولید جنین ممتاز منجمد برای اصلاح نژاد گاوهای شیری و گوشتی، کسب فناوری تولید چهار نوع بذر هیبرید سبزی و صیفی، کسب دانش فنی و تولید بچه ماهی سی بأس برای پرورش در قفس و تکثیر گاومیش‌های با خصوصیات ژنتیکی برتر اشاره کرد.

همچنین توسعه صنعت شترداری مدرن با استفاده از اصلاح نژاد و تکثیر سریع‌تر شترهای ممتاز شیری به کمک فناوری‌های نوین تولیدمثلی و کسب دانش فنی و تولید غذای زنده جهت تکثیر آبزیان دریایی از دیگر طرح‌های در دست اقدام این نهاد است که توسط واحدهای سازمانی جهاددانشگاهی انجام می‌شود.

تولید جنین ممتاز منجمد برای اصلاح نژاد گاوهای شیری و گوشتی، کسب فناوری تولید چهار نوع بذر هیبرید سبزی و صیفی، کسب دانش فنی و تولید بچه ماهی سی بأس برای پرورش در قفس و ساخت مجتمع آبزیان دریایی جهاددانشگاهی بوشهر، تکثیر گاومیش‌های با خصوصیات ژنتیکی برتر / تولد یاقوت به روش آی‌وی‌اف، آمادگی برای تکثیر و اصلاح نژاد شترهای بومی و قوچ سنگسری، ارتقا فرمولاسیون تولید خوراک آبزیان، راه‌اندازی کلینیک آبزیان با هدف دسترسی ارزان جامعه به پروتئین و محصول سالم از دستاوردهای محققان جهاددانشگاهی به شمار می‌روند.