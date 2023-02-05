خدمت به نیازمندان، پاسداری از انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله علم‌الهدی ظهر یکشنبه در مراسم اهدای ۳۲۰ سری جهیزیه به معسرین حاشیه شهر مشهد، ضمن تبریک ایام دهه فجر و میلاد امیرالمؤمنین علیه‌السلام، اظهار کرد: نکته‌ای که شاید در ذهن برخی دوستان وجود داشته باشد، این است که با وجود نهادهای خدماتی همچون کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی، هلال احمر و نهادهای خدماتی و امدادی دیگر، حرکت‌های خدماتی و امدادی سپاه پاسداران به چه منظور است.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با بیان این‌که سپاه، پاسدار انقلاب اسلامی است، خاطرنشان کرد: هر اقدامی در حوزه انقلاب باشد، در حوزه رسالت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.

وی افزود: چیزی در انقلاب پیدا نمی‌کنید که در حوزه سپاه نباشد، رسیدگی به درماندگان و ارائه خدمات به مردم در همه ابعاد در چارچوب و مفهوم انقلاب است.

آیت الله علم الهدی به ریزش‌های رخ داده در عمر ۴۴ ساله انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: در طول ۴۴ سال انقلاب، در جریان‌های انقلابی، نظامی و جریان‌های روزمره، ریزش‌ها و فتنه‌های گوناگونی رخ داده که دو عامل داشت؛ عامل اول، آسیب به اخلاص ما بود.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی بیان کرد: هرجا اخلاص ما آسیب دید، آنجا دچار مشکل شدیم و هر عزیزی از ما در اخلاصش آسیب وارد شد، برگشت، در مقابل انقلاب ایستاد و ایجاد مشکل کرد.

وی یادآور شد: روزی که عزیز رزمنده فداکار در مقابل دشمن ایستاد و در زیر باران آتش دشمن، جز شهادت در آینه فکرش چیزی نبود، اخلاصی داشت که تنها خدا در باورش نمایان می‌شد و زمانی در مقابل انقلاب ایستاد که در نظرش، آن خدای شب عملیات کنار رفت.

آیت الله علم الهدی عامل دوم ریزش‌ها را «رسالت نشناسی» دانست و ابراز کرد: در برخی موقعیت‌ها، ما نه خودمان را شناختیم و نه رسالتمان را و ضربه‌هایی که در طول انقلاب خوردیم، به دلیل بازگشت از مسیر خدا و فراموش کردن رسالت‌هایمان بود.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی ضمن قدردانی از اقدامات حمایتی رخ داده در رسیدگی به نیازمندان، گفت: امتیار کار و خدمات شما، خشنودی قلب امام زمان علیه‌السلام است و امیدواریم در مقابل، حضرت برای ما و شما نیز دعا کنند.