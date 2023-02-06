همدان قطب ادبیات کودک و نوجوان کشور است

محمد مهدی سماوات در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: اکنون همدان در زمینه ادبیات کودک و نوجوان بالنده است و هنرمندان بزرگ و سرشناسی را مانند بکتاش، زندی، زرشناس و سماواتی را در خود جای داده است.

وی اضافه کرد: هنرمندانی که موفقیت‌های چشمگیری چون برگزیده شدن در جشنواره‌های معتبر مختلف، چاپ کتاب‌های پرمخاطب و پرتیراژ، داوری و دبیری جشنواره‌های مختلف را در کارنامه خود دارند.

رئیس حوزه هنری استان همدان یادآور شد: حضور در جشنواره بین المللی فجر در بخش کودک باز هم مهر تأییدی بر این ادعا بوده است و هر دو نفر برگزیده سال جاری بخش شعر کودک و نوجوان این جشنواره از استان همدان و شهر ملایر بوده‌اند.

سماوات در ادامه از مریم زندی نویسنده کتاب دلتنگم و می‌دانی نام برد و متذکر شد: غلامرضا بکتاش به خاطر کتاب قلب کوه از سنگ نیست در این جشنواره بین المللی صاحب مقام شدند.

وی یادآور شد: این دو هنرمند از همراهان همیشگی حوزه هنری انقلاب اسلامی استان همدان هستند که ضمن خلق آثار موفق در زمینه شعر کودک و نوجوان انقلاب اسلامی، به پرورش هنرمندان جدیدی در این عرصه مشغول هستند که از جمله فعالیت‌های پرورشی ایشان می‌توان به تشکیل و اداره جلسه هفتگی و دیرینه قلمک اشاره کرد که مرهون همت و ایثار مریم زندی است و جلسه ماهانه شعر کودک و نوجوان حوزه هنری با حضور بکتاش تشکیل می‌شود.