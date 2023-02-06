به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی اعلایی صبح دوشنبه در مراسم آغاز عملیات گازرسانی فاز یک شهرک عظیمیه اظهار کرد: سال گذشته در دهه فجر بنا را بر این گذاشتیم که بیشتر از بریدن روبان و کلنگ زنی، برخی از مشکلاتی که با همگرایی دستگاههای اجرایی قابل حل است، انجام شود که بخش عمدهای از این اقدام شامل تعاونیهای مسکن میشد.
وی افزود: یکی از پیچیدهترین مشکلات در حوزه تعاونیهای مسکن مربوط به عظیمیه قزوین بود و در این زمینه اقدامات بسیار زیادی شد تا مجوزهای لازم اخذ شود.
اعلایی گفت: مشکلات عظیمیه با پیگیری مسئولان استانی و همراهی دستگاه قضائی و سازمانهای ملی در مسیر رفع و حل قرار گرفته و در کنار گاز، اتصال آب و برق هم در دستور کار قرار میگیرد تا این منطقه از انزوا خارج شود.
استاندار قزوین با بیان اینکه به برکت دهه فجر این خدمت به مردم استان تقدیم میشود، اضافه کرد: به برکت چنین اقداماتی شاهد افزایش تعداد مسکن، افزایش درآمدهای شهرداری و نیز ایجاد فرصتهای شغلی در شهر و استان قزوین خواهیم بود.
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