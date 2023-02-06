حجت الاسلام سید محمدرضا میرتاج الدینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جلسه غیرعلنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی، گفت: رئیس مجلس و نمایندگان در این جلسه مباحثی را پیرامون مولدسازی اموال دولت مطرح کردند و تأکید بر این بود که این کار ارزشمند است و ما باید برای مدیریت سرمایه‌های خود چاره اندیشی کنیم.

وی بیان کرد: طبق گفته رئیس مجلس شورای اسلامی ما یکسری دارایی متروک و غیرمنقول داریم و از سال ۸۰ تاکنون قوانین زیادی تصویب کردیم تا این اموال مازاد به فروش برسد، اما کسی این اموال را نفروخته است و باید برای آنها فکر کنیم.

باید انفال را به سرمایه نقد و سودآور تبدیل کنیم

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: قالیباف در این جلسه گفت که ما باید انفال را به سرمایه نقد و سودآور تبدیل کنیم و به عبارت دیگر آنها را مولدسازی کنیم. تأکید وی بر این مسئله بود که کسی حرفی در درباره اصل موضوع مولدسازی ندارد و باید فقط درباره چگونگی اجرای آن گفتگو کنیم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: رئیس مجلس شورای اسلامی گفت که در این جا نمی‌خواهیم اموال فعال دولت مانند شرکت‌ها، کارخانجات و پالایشگاه‌ها را واگذار کنیم، بلکه مولدسازی برای احیای دارایی‌های راکدی است که از رده خارج شده است. همچنین تاکید شد که ما برای فروش اموال راکد نیاز به قانونگذاری جدید نداریم چرا که ده‌ها قانون داریم اما با وجود قانون‌هایی که داریم، مولدسازی محقق نمی‌شود و لازم است موانع کار را کنار بگذاریم.

وی افزود: قالیباف در این جلسه بیان کرد که مطالبه مقام معظم رهبری این بود که برای رفع مشکلات اقتصادی لازم است خصوصی سازی انجام شود و ایشان این موضوع را به شورای هماهنگی سران قوا تکلیف کردند و لازم است وزارتخانه‌ها نیز همراهی کنند.

هیئت مولدسازی متشکل از افراد معتمد است

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: قالیباف تاکید کرد هیئتی که برای این کار تعیین شده است، قطعاً مورد اعتماد است و امنیت سرمایه گذاری را حفظ خواهند کرد. از سوی دیگر این هیئت اگر خدایی نکرده سوءاستفاده، تبانی و تخلف کنند، مصونیت قضائی ندارند و آئین نامه‌ای خواهیم نوشت و در جلسه سران قوا تصویب می‌شود. این هیئت موانع سر راه واگذاری‌ها را شناسایی و رفع خواهد کرد.

میرتاج الدینی گفت: طبق گفته رئیس مجلس شورای اسلامی کارشناسان امین، متعهد و متخصص در هر استان انتخاب می‌شوند تا قیمت گذاری ها کارشناسانه و واقع بینانه باشد. قالیباف تاکید کرد که مصوبه سران قوا درباره تشکیل هیئت هفت نفره برای مولدسازی طبق قوانین موجود است و نیاز به قانون جدیدی ندارد، اما سران قوا آئین نامه‌ای را تدوین و تصویب می‌کنند که این هیئت بر اساس آن عمل کنند.

وی گفت: طبق گفته قالیباف هنوز آئین نامه اجرایی مولدسازی نوشته نشده است و زمانی که این آئین نامه تدوین و به شورای سران قوا ارائه شود، نظرات مشورتی و کارشناسی مجلس و نمایندگان هم اخذ خواهد شد و پس از تدوین آئین نامه، کار مولدسازی اموال، املاک و دارایی‌های راکد دولت انجام خواهد شد.

میرتاج الدینی خاطرنشان کرد: رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد ۵۰ درصد سرمایه حاصل از مولدسازی صرف کارهای عمرانی، توسعه‌ای و زیرساختی خواهد شد و ۵۰ درصد دیگر هم در پروژه‌های ملی، مولد و زیرساختی به کار گرفته می‌شود و بر این اساس همگی باید موانع سر راه مولدسازی را برطرف کنیم.