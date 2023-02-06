نشست فوق العاده هیات وزیران سوریه با حضور «بشار اسد» 

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المیادین اعلام کرد «بشار اسد» صبح امروز ریاست نشست فوقالعاده هیات وزیران سوریه درباره زلزله شدید در شمالغربی این کشور را برعهده خواهد داشت.
در این نشست قرار است درباره میزان ویرانی های ناشی از زلزله شدید بامداد امروز و تدابیر لازم برای مقابله با این رخداد، تصمیماتی اتخاذ شود.
ساعاتی پیش زمینلرزه بزرگی مناطق جنوبی ترکیه و شمال سوریه را به شدت لرزاند. خبرگزاری فرانسه به نقل از مؤسسه لرزهنگاری آمریکا شدت این زمین لرزه را ۷.۹ ریشتر و در جنوب ترکیه اعلام کرده است.
اما مدیریت اضطراری و بلایای طبیعی ترکیه تائید کرد که زمین لرزهای به بزرگی ۷.۴ ریشتر منطقه پازاردیک کوهرامانماراش در جنوب ترکیه را لرزاند.
همزمان خبرنگار المیادین هم اعلام کرد که ساکنان استانهای لاذقیه، حلب و حمص، تا دمشق در سوریه شدت این زمین لرزه بزرگ را احساس کردند. گفته شده در ساعات بامدادی، تعداد زیادی از ساکنان دمشق و استانهای لاذقیه، حلب و حمص از ترس ترک خوردگی یا ریزش به خیابانها ریختند.
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