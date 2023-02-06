به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «نسوب عرنوس» خواهر «حسین عرنوس» نخست‌وزیر سوریه به همراه ۹ نفر از فرزندان و نوه‌هایش زیر آوار یک ساختمان فروریخته در استان حماه در شمال سوریه جان خود را از دست داد.

خبرنگار اسپوتنیک در شهر حماه نیز در این باره گزارش داد: منزل خواهر نخست وزیر سوریه در منطقه الاربعین در نتیجه زلزله شدید در شمال این کشور فرو ریخت و در اثر آن اکثر ساکنان آن جان باختند.

گفتنی است در زلزله شدید ۷.۷ ریشتری امروز در سوریه، ویرانی های شدیدی رخ داده و صدها نفر قربانی این بلای طبیعی شده اند. براساس بیانیه هلال احمر سوریه در این رخداد تاکنون ۳۵۰ نفر جان خود را از دست داده اند.

شهرهای حلب، حماه و ادلب از اصلی ترین مناطقی بودند که این زلزله ۷.۷ در آن ها ویرانی های شدید و قربانیان فراوان بر جای گذاشته است.