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۱۷ بهمن ۱۴۰۱، ۱۴:۱۸

خواهر نخست‌وزیر سوریه قربانی زلزله شد

خواهر نخست‌وزیر سوریه قربانی زلزله شد

منابع محلی در سوریه اعلام کردند که در زلزله شدید امروز در سوریه که در حماه نیز ویرانی های شدیدی درپی داشته است، خواهر نخست وزیر سوریه نیز جان باخته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «نسوب عرنوس» خواهر «حسین عرنوس» نخست‌وزیر سوریه به همراه ۹ نفر از فرزندان و نوه‌هایش زیر آوار یک ساختمان فروریخته در استان حماه در شمال سوریه جان خود را از دست داد.

خبرنگار اسپوتنیک در شهر حماه نیز در این باره گزارش داد: منزل خواهر نخست وزیر سوریه در منطقه الاربعین در نتیجه زلزله شدید در شمال این کشور فرو ریخت و در اثر آن اکثر ساکنان آن جان باختند.

گفتنی است در زلزله شدید ۷.۷ ریشتری امروز در سوریه، ویرانی های شدیدی رخ داده و صدها نفر قربانی این بلای طبیعی شده اند. براساس بیانیه هلال احمر سوریه در این رخداد تاکنون ۳۵۰ نفر جان خود را از دست داده اند.

شهرهای حلب، حماه و ادلب از اصلی ترین مناطقی بودند که این زلزله ۷.۷ در آن ها ویرانی های شدید و قربانیان فراوان بر جای گذاشته است.

کد مطلب 5702039

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