به گزارش خبرگزاری مهر، زلزله ۷.۷ ریشتری بامداد امروز در مناطق شمالی سوریه خسارات مالی و جانی شدیدی را برجا گذاشت.

خبرنگار سوری شبکه الجزیره که در حال پوشش این رخداد بود، با اشاره به حجم گسترده ویرانی ها با بغضی شدید و چشمانی اشک آلود ، گفت: این مناطق کاملا ویران شده‌اند، واقعیت این است که ما دیگر تحمل نداریم، از یک فاجعه گرفتار فاجعه‌ای دیگر می‌شویم!

گفتنی است بامداد امروز زلزله شدید ۷.۷ ریشتری مناطقی وسیع در سوریه و ترکیه را لرزاند. در اثر این زلزله که در مناطق شمال سوریه آسیب های جدی داشته و تاکنون ۴۶۱ نفر جان باخته و ۱۳۲۶ نفر دیگر مصدوم شدند.

شهرهای حلب، حماه و ادلب از اصلی ترین مناطقی بودند که این زلزله ۷.۷ ریشتری در آن ها ویرانی های شدید و قربانیان فراوان بر جای گذاشته است.