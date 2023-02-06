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۱۷ بهمن ۱۴۰۱، ۱۹:۲۹

اشک‌های خبرنگار سوری در کنار ویرانی‌های زلزله+ فیلم

اشک‌های خبرنگار سوری در کنار ویرانی‌های زلزله+ فیلم

خبرنگار سوری شبکه الجزیره که برای پوشش اخبار زلزله شدید در مناطق شمالی سوریه حاضر شده بود، نتوانست جلوی اشک های خود را پس از مشاهده حجم بالای ویرانی ها در این مناطق بگیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، زلزله ۷.۷ ریشتری بامداد امروز در مناطق شمالی سوریه خسارات مالی و جانی شدیدی را برجا گذاشت.

خبرنگار سوری شبکه الجزیره که در حال پوشش این رخداد بود، با اشاره به حجم گسترده ویرانی ها با بغضی شدید و چشمانی اشک آلود ، گفت: این مناطق کاملا ویران شده‌اند، واقعیت این است که ما دیگر تحمل نداریم، از یک فاجعه گرفتار فاجعه‌ای دیگر می‌شویم!

گفتنی است بامداد امروز زلزله شدید ۷.۷ ریشتری مناطقی وسیع در سوریه و ترکیه را لرزاند. در اثر این زلزله که در مناطق شمال سوریه آسیب های جدی داشته و تاکنون ۴۶۱ نفر جان باخته و ۱۳۲۶ نفر دیگر مصدوم شدند.

شهرهای حلب، حماه و ادلب از اصلی ترین مناطقی بودند که این زلزله ۷.۷ ریشتری در آن ها ویرانی های شدید و قربانیان فراوان بر جای گذاشته است.

کد مطلب 5702349

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    نظرات

    • NP IR ۲۱:۵۱ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۷
      0 1
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      واقعا ما ملت ایران درک می کنیم این درد رو حتی سال ها پیش در رودبار گیلان در شمال کشیدیم که چقدر سخته برای ملتی که این همه تحت سختی اتفاقات آسیب روحی روانی قرار بگیره و متحمل شوند . و الان هم با بلای طبیعی زلزله . خدا صبرتون بده حافظ شما ملت سوریه باشه
    • حاتم براتی توبکانلو IR ۰۱:۲۹ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۸
      2 2
      پاسخ
      سلام من سرو پا در خدمت مردم مظلوم سوریه هستم چطور باید به کمک مردم داغ دیده رفت

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