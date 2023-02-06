هفت اقدام فوری به دستور «بشار اسد» در پی زلزله شدید سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «بشار اسد» رئیس جمهور سوریه در نشست هیات وزیران این کشور که به طور فوق العاده با دستور کار زلزله شدید بامداد امروز برگزار شد، دستور انجام هفت اقدام فوری را صادر کرد.

مهمترین این دستورات، تعیین یک راهکار معین جهت انجام تحرکات فوری در سطح ملی برای مواجهه با پیامدهای ناشی از این زلزله شدید است.

این دستورات به شرح زیر اعلام شده است؛

اول: بسیج کلیه وزارتخانه ها، نهادها و مراجع ذیربط برای امداد رسانی به زلزله زدگان.

دوم: کلیه تیم ها و توانمندی های پدافند غیرنظامی، آتش نشانی، بهداشت، شرکت های عمرانی ملی و شعب آنها در استانداری ها، کلیه نهادهای خدمات رسان و ریاست های خدمات عمومی برای انجام عملیات نجات و آواربرداری بسیج شوند. همچنین به تمامی استانداران دستور داده شد تا تمامی توان بخش دولتی و خصوصی را بسیج کنند و تمامی سازوکارها را برای انجام عملیات امداد و نجات و کمک به آواربرداری به کار گیرند.

سوم: ارائه خدمات بهداشتی فوری برای تمامی مصدومان در استان های مختلف و بسیج کلیه کادر پزشکی وزارتخانه های بهداشت، دفاع و آموزش عالی.

چهارم: همچنین مقرر شد سرپناه و غذا برای آسیب دیدگان به صورت فوری تامین شود و مشتقات نفتی برای تامین عملیات فنی اضطراری در استان های آسیب دیده تامین شود.

پنجم: وزارت بازرگانی بر تامین مواد غذایی لازم برای افراد آسیب دیده و بسیج کادرهای خود برای انجام دقیق و سریع این وظیفه اقدام کند.

ششم: تیم های ایمنی فنی برای ارزیابی وضعیت ساختمان های آسیب دیده و تشریح وضعیت فنی آنها و تخلیه آنها از ساکنین در صورت خطر اقدام کنند.

هفتم: وزارت منابع آبی برای شناسایی سریع بند ها، مخازن و ایستگاه های آب و اطمینان از ایمنی آنها و اطمینان از تداوم دسترسی شهروندان به آب، وارد عمل شود.

گفتنی است در زلزله شدید ۷.۷ ریشتری امروز در سوریه، ویرانی های شدیدی رخ داده و صدها نفر قربانی این بلای طبیعی شده اند. براساس بیانیه هلال احمر سوریه در این رخداد تاکنون ۳۵۰ نفر جان خود را از دست داده اند.

شهرهای حلب، حماه و ادلب از اصلی ترین مناطقی بودند که این زلزله ۷.۷ در آن ها ویرانی های شدید و قربانیان فراوان بر جای گذاشته است.