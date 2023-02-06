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۱۷ بهمن ۱۴۰۱، ۱۰:۴۵

فرماندار اسفراین:

۹۱ طرح در اسفراین افتتاح و کلنگ زنی شد

۹۱ طرح در اسفراین افتتاح و کلنگ زنی شد

بجنورد- فرماندار اسفراین گفت: طی دهه فجر ۹۱ طرح با اعتبار ۱۵ هزار و ۴۴۱ میلیارد ریال افتتاح و یا کلنگ زنی می‌شود.

مسلم نوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی دهه فجر ۹۱ طرح با اعتبار ۱۵ هزار و ۴۴۱ میلیارد ریال افتتاح و یا کلنگ زنی می‌شود.

فرماندار اسفراین ادامه داد: از این تعداد ۹ طرح با اعتبار ۱۳ هزار و ۲۶۸ میلیارد ریال کلنگ زنی شده و مابقی به بهره برداری می‌رسد.

وی افزود: افتتاح طرح‌های باغ کتاب، کارخانه تولید خوراک دام، کارگاه تولیدی صنایع چوبی انجام می‌شود.

نوری گفت: همچنین کلنگ زنی پروژه گازرسانی به هشت روستا، پروژه خط تقویت شهری و کلنگ زنی پروژه طرح تولید فولاد به روش CCM نیز در دستور کار قرار دارد.

کد مطلب 5701735

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