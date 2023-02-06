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۱۷ بهمن ۱۴۰۱، ۱۰:۳۱

نهمین همایش بانکداری الکترونیک امسال برگزار می شود

نهمین همایش بانکداری الکترونیک امسال برگزار می شود

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: بعد از سه سال وقفه از برگزاری همایش سالانه بانکداری الکترونیک این همایش امسال برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در نشست خبری نهمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت گفت: به علت بیماری کرونا این همایش سه سال برگزار نشد و در این سه سال اتفاقات زیادی در این عرصه اتفاق افتاده است.

وی ادامه داد: استقبال بسیار خوبی از شرکت‌های مختلف در این همایش داشتیم به طوری که همه کسانی که در این حوزه هستند باید در خدمت مردم و ارزش افزوده برای مردم باشد.

در ادامه این نشست خبری علی عبداللهی مدیرعامل گروه ملی انفورماتیک گفت: آخرین دستاوردهای فعالان صنعت در این همایش عرضه می‌شود و امسال نیز استقبال خوبی از همایش شده است، امسال با استقبال خوب پژوهشگران و دانشجویان مواجه شده‌ایم و ایده‌های خوبی برای پایان نامه‌ها است.

مهران محرمیان گفت: در این همایش تمرکز بر روی ریال دیجیتال خواهیم داشت و این بحث می‌تواند با بازخورد گرفتن مناسب در عمل نیز دیده می‌شود. برنامه‌های خوبی برای ریال دیجیتال خواهیم داشت.

عبداللهی درباره عنوان همایش نیز گفت: مصمم به استفاده ارزش آفرینی دیجیتال برای عنوان همایش شدیم، زیرا صنعت بانکداری موظف است خود را با نیازهای روز تطبیق داده و ارزش افزوده خلق کند، منبع ارزش آفرینی می‌تواند در زمینه‌های گوناگون، مکان، خدمات الکترونیک و.. است و باید در این زمینه نیز به زنجیره آخر مصرف یعنی مردم توجه ویژه شود.

وی اضافه کرد: توجه ویژه نیز به فین تک ها کرده‌ایم و در این کار تک بعدی نبوده و نگاهی به بحث‌هایی مانند بورس، بیمه و مالیات نیز کرده تا در مجموع به اقتصاد دیجیتال و شمول مالی برای شهروندان برسیم.

زمان زاده مدیر پژوهشی پژوهشکده پولی بانکی نیز در ادامه گفت: این همایش با ۵ محور اصلی برگزار می‌شود، ارزش آفرینی دیجیتال در بانکداری، زیست بوم بانکداری دیجیتال و ارزش آفرینی، امنیت و پایداری در ارزش آفرینی دیجیتال، پول دیجیتال بانک مرکزی، حکمرانی و سیاستگذاری و تنظیم گری در ارزش آفرینی دیجیتال برگزار می‌شود.

ادامه دارد..

کد مطلب 5701749

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