نهمین همایش بانکداری الکترونیک امسال برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در نشست خبری نهمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت گفت: به علت بیماری کرونا این همایش سه سال برگزار نشد و در این سه سال اتفاقات زیادی در این عرصه اتفاق افتاده است.

وی ادامه داد: استقبال بسیار خوبی از شرکت‌های مختلف در این همایش داشتیم به طوری که همه کسانی که در این حوزه هستند باید در خدمت مردم و ارزش افزوده برای مردم باشد.

در ادامه این نشست خبری علی عبداللهی مدیرعامل گروه ملی انفورماتیک گفت: آخرین دستاوردهای فعالان صنعت در این همایش عرضه می‌شود و امسال نیز استقبال خوبی از همایش شده است، امسال با استقبال خوب پژوهشگران و دانشجویان مواجه شده‌ایم و ایده‌های خوبی برای پایان نامه‌ها است.

مهران محرمیان گفت: در این همایش تمرکز بر روی ریال دیجیتال خواهیم داشت و این بحث می‌تواند با بازخورد گرفتن مناسب در عمل نیز دیده می‌شود. برنامه‌های خوبی برای ریال دیجیتال خواهیم داشت.

عبداللهی درباره عنوان همایش نیز گفت: مصمم به استفاده ارزش آفرینی دیجیتال برای عنوان همایش شدیم، زیرا صنعت بانکداری موظف است خود را با نیازهای روز تطبیق داده و ارزش افزوده خلق کند، منبع ارزش آفرینی می‌تواند در زمینه‌های گوناگون، مکان، خدمات الکترونیک و.. است و باید در این زمینه نیز به زنجیره آخر مصرف یعنی مردم توجه ویژه شود.

وی اضافه کرد: توجه ویژه نیز به فین تک ها کرده‌ایم و در این کار تک بعدی نبوده و نگاهی به بحث‌هایی مانند بورس، بیمه و مالیات نیز کرده تا در مجموع به اقتصاد دیجیتال و شمول مالی برای شهروندان برسیم.

زمان زاده مدیر پژوهشی پژوهشکده پولی بانکی نیز در ادامه گفت: این همایش با ۵ محور اصلی برگزار می‌شود، ارزش آفرینی دیجیتال در بانکداری، زیست بوم بانکداری دیجیتال و ارزش آفرینی، امنیت و پایداری در ارزش آفرینی دیجیتال، پول دیجیتال بانک مرکزی، حکمرانی و سیاستگذاری و تنظیم گری در ارزش آفرینی دیجیتال برگزار می‌شود.

ادامه دارد..