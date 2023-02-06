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۱۷ بهمن ۱۴۰۱، ۱۲:۰۹

آیت الله فاضل لنکرانی:

فرهنگ ایرانیان با حُب الهی گره خورده است

فرهنگ ایرانیان با حُب الهی گره خورده است

رشت- رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) با بیان اینکه جامعه بدون جهاد نابود و زوال پذیر است، گفت: فرهنگ ایرانیان با حُب الهی گره خورده است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمد جواد فاضل لنکرانی پیش از ظهر دوشنبه در مراسم یادواره شهدای انقلاب اسلامی گیلان در مصلی بزرگ رشت اظهار کرد: خداباوری و خدایاوری از مهم‌ترین مؤلفه شهدا است.

رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) با اشاره به ویژگی‌های اهالی دیندار و اهل ایمان، افزود: اهل ایمان و تقوا متواضع، دشمن ستیز، متعبد و بسیار تلاشگر هستند.

این استاد حوزه و دانشگاه به جهادگری های اهل ایمان و تقوا اشاره کرد و ادامه داد: افراد با ایمان و تقوا در راه خداوند متعال از هیچ سرزنشی هراس ندارند و از دل این افراد شهدای بسیار متولد می‌شوند.

آیت الله لنکرانی با بیان اینکه عشق به خدا شهدا را وارد عرصه جهاد کرده است، گفت: دین خدا و اهل بیت علیهم السلام خط قرمز اهل ایمان و تقواپیشگان است.

وی، حُب الهی در اهل ایمان را ستودنی خواند و افزود: اساس شکل گیری انقلاب اسلامی و نهضت امام خمینی (ره) زنده کردن دین خدا بود.

این کارشناس مسائل دینی و مذهبی با بیان اینکه پویایی دین الهی اساس انقلاب اسلامی است، گفت: اساس شکل گیری انقلاب اسلامی با اختلاس، دزدی، فحشاء و ناهنجاری‌های دیگر در تناقض است.

آیت الله لنکرانی با بیان اینکه فرهنگ ایرانیان با حُب الهی گره خورده است، اضافه کرد: وجود شهدای انقلاب، دفاع مقدس، مدافعان حرم و امنیت نشان دهنده روحیه ایمانی در بین مردم ایران است.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم با تاکید بر قدرشناسی از جایگاه با عظمت ایران اسلامی و مردم مؤمن، افزود: مردم ایران و نظام اسلامی بسیار با ارزش و عظمت هستند و باید قدر این نظام و ملت ایران را دانست.

این استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه شهید سلیمانی دنبال اعتلای انقلاب اسلامی بود، گفت: آیات قرآن و ارزش‌های اسلامی و دینی به فراموشی سپرده شده بود که با شکل گیری و پیروزی انقلاب اسلامی احیا شد.

آیت الله لنکرانی با اشاره به فتنه اخیر جنگ ترکیبی علیه نظام اسلامی، بیان کرد: انقلاب اسلامی با ریسمان محکم الهی گره خورده و با این اتفاقات خللی در آن وارد نمی‌شود.

استاد درس خارج فقه با تاکید بر روحیه جهاد در جامعه، افزود: جامعه بدون جهاد نابود و زوال پذیر است.

کد مطلب 5701829

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