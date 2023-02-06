به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمد جواد فاضل لنکرانی پیش از ظهر دوشنبه در مراسم یادواره شهدای انقلاب اسلامی گیلان در مصلی بزرگ رشت اظهار کرد: خداباوری و خدایاوری از مهم‌ترین مؤلفه شهدا است.

رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) با اشاره به ویژگی‌های اهالی دیندار و اهل ایمان، افزود: اهل ایمان و تقوا متواضع، دشمن ستیز، متعبد و بسیار تلاشگر هستند.

این استاد حوزه و دانشگاه به جهادگری های اهل ایمان و تقوا اشاره کرد و ادامه داد: افراد با ایمان و تقوا در راه خداوند متعال از هیچ سرزنشی هراس ندارند و از دل این افراد شهدای بسیار متولد می‌شوند.

آیت الله لنکرانی با بیان اینکه عشق به خدا شهدا را وارد عرصه جهاد کرده است، گفت: دین خدا و اهل بیت علیهم السلام خط قرمز اهل ایمان و تقواپیشگان است.

وی، حُب الهی در اهل ایمان را ستودنی خواند و افزود: اساس شکل گیری انقلاب اسلامی و نهضت امام خمینی (ره) زنده کردن دین خدا بود.

این کارشناس مسائل دینی و مذهبی با بیان اینکه پویایی دین الهی اساس انقلاب اسلامی است، گفت: اساس شکل گیری انقلاب اسلامی با اختلاس، دزدی، فحشاء و ناهنجاری‌های دیگر در تناقض است.

آیت الله لنکرانی با بیان اینکه فرهنگ ایرانیان با حُب الهی گره خورده است، اضافه کرد: وجود شهدای انقلاب، دفاع مقدس، مدافعان حرم و امنیت نشان دهنده روحیه ایمانی در بین مردم ایران است.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم با تاکید بر قدرشناسی از جایگاه با عظمت ایران اسلامی و مردم مؤمن، افزود: مردم ایران و نظام اسلامی بسیار با ارزش و عظمت هستند و باید قدر این نظام و ملت ایران را دانست.

این استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه شهید سلیمانی دنبال اعتلای انقلاب اسلامی بود، گفت: آیات قرآن و ارزش‌های اسلامی و دینی به فراموشی سپرده شده بود که با شکل گیری و پیروزی انقلاب اسلامی احیا شد.

آیت الله لنکرانی با اشاره به فتنه اخیر جنگ ترکیبی علیه نظام اسلامی، بیان کرد: انقلاب اسلامی با ریسمان محکم الهی گره خورده و با این اتفاقات خللی در آن وارد نمی‌شود.

استاد درس خارج فقه با تاکید بر روحیه جهاد در جامعه، افزود: جامعه بدون جهاد نابود و زوال پذیر است.