ساخت مزرعه پرورش ماهی خاویاری در علی آبادکتول آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، عملیات اجرایی نخستین مزرعه پرورش ماهیان خاویاری با استفاده از آب لب شور چاه های کشاورزی در علی آبادکتول آغاز شد.
مدیرکل شیلات گلستان پیش از ظهر دوشنبه در حاشیه کلنگ زنی این پروژه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: مزرعه پرورش ماهیان خاویاری با تکیه بر آب لب شور استحصالی از چاههای کشاورزی در علی آباد در مساحت دو هزار و ۱۰۰ مترمربع ساخته میشود که ظرفیت تولید پنج تن گوشت و ۱۰۰ کیلوگرم خاویار را دارد.
اسماعیل جباری افزود: با راه اندازی این مزرعه برای پنج نفر به طور مستقیم اشتغال زایی خواهد شد و با گسترش آن امکان افزایش اشتغال پایدار فراهم است.
وی گفت: به زودی بزرگترین مرکز تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری با استفاده از آبهای ذخیره شده در پشت سد نگارستان، در منطقه کبودوال شهرستان علی آباد کتول اجرایی خواهد شد.
جباری ادامه داد: گلستان به عنوان مرکز تولید و پرورش ماهیان خاویاری و محل صید تکثیری این گونه به شمار میرود و طی چند سال تلاشهایی برای جلوگیری از انقراض آن انجام شده تا با اجرای برنامههای پرورش و تکثیر مصنوعی بِرند خاویار برای ایران و استان حفظ شود.
گفتنی است از ویژگیهای گلستان برای توسعه مزارع پرورش خاویار، وجود سفرههای آب زیرزمینی شور به عنوان پیشنیاز تولید این گونه آبزی بوده که استان را به مرکزی مستعد برای رونق بخشیدن به راه اندازی مزارع تولید خاویار کرده است.
نظر شما