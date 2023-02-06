اختصاص ۱۰۰ قطعه زمین برای ساخت «پروژه مسکن ملی» در گرمی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی رحیمی پیش از ظهر دوشنبه در جریان بازدید معاون مسکن شهری بنیاد مسکن استان اردبیل از واحدهای گروه ساخت نهضت ملی مسکن در شهرستان گرمی اظهار کرد: ۱۰۰ قطعه زمین توسط اداره راه و شهرسازی برای ساخت «پروژه مسکن ملی» در شهرستان گرمی اختصاص یافته است.

وی با بیان اینکه عملیات اجرایی پروژه «نهضت ملی مسکن» در شهرستان گرمی به صورت جدی پیگیری می‌شود، گفت: در هفته آتی روند واگذاری زمین‌های اختصاص یافته به متقاضیان واجدالشرایط انجام خواهد شد.

مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان گرمی بیان کرد: در مجموع یک‌هزار و ۶۶۵ نفر ثبت‌نامی طرح نهضت ملی مسکن را در گرمی شاهد بودیم که یک‌هزار و ۳۵۵ نفر واجد شرایط تشخیص داده شده و از این تعداد ۲۵۳ نفر اقدام به تشکیل پرونده کردند.

رحیمی خاطرنشان کرد: در تلاش هستیم تا با رفع مشکل متقاضیان در تأمین مبلغ اولیه این عملیات را سرعت بیشتری بدهیم.

حامد کیخسروی، معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اردبیل نیز در این بازدید با تاکید بر تسریع در تکمیل پروژه‌های «مسکن ملی» گفت: بانک‌های عامل در خصوص حل برخی مشکلات بانکی متقاضیان نهضت ملی مسکن هماهنگی‌های لازم را داشته باشند.