ایتالیا هشدار سونامی صادر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، به‌دنبال وقوع زلزله ۷.۴ ریشتری در ترکیه که تاکنون به کشته شدن دست کم ۲۸۴ تن منجر شده است، مقامات ایتالیا نسبت به وقوع سونامی در سواحل این کشور هشدار دادند.

معاونت حفاظت شهری ایتالیا در بیانیه‌ای اعلام کرد که این هشدار بر اساس داده‌هایی صادر شده که مرکز هشدار سونامی این کشور پردازش کرده است.

در این بیانیه آمده است: به شهروندان توصیه می‌شود از مناطق ساحلی فاصله گرفته و خود را به مناطق مجاور مرتفع رسانده و منتظر دستورالعمل‌های مقامات محلی بمانند.

در این بیانیه با اشاره به احتمال خطر جدی برای ساکنان نزدیک سواحل، تاکید شده که حتی «امواج با ارتفاع تنها ۰.۵ متر نیز قادر به ایجاد سیل و امواج بسیار قدرتمند است.»

زنجیره زلزله‌هایی با قدرت ۷.۴ ریشتر بامداد امروز (دوشنبه) مرکز ترکیه را لرزاند. بر اساس اعلام فواد اوکتای، معاون رئیس جمهور ترکیه، این فاجعه تاکنون جان دست کم ۲۸۴ تن را گرفته و ۲ هزار و ۳۲۳ نفر نیز مصدوم شده و یک هزار و ۱۷۰ ساختمان نیز ویران شده است. همچنین به‌دنبال وقوع زلزله در سوریه نیز دست کم ۲۳۷ تن کشته و ۶۳۹ تن مصدوم شده‌اند.