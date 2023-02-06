به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با دهه فجر، بهره‌برداری از طرح‌های عمرانی منطقه شش شهرداری اصفهان و مجموعه تخت فولاد آغاز شد.

تقاطع غیر همسطح شهرک شهید کشوری، مجموعه سالن‌های نمایشی جنوب شهر، مجموعه ورزشی بابا فولاد و چند طرح دیگر با ۱۶۶ میلیارد و ۵۲۵ میلیون تومان هزینه به مناسبت دهه فجر در منطقه ۶ شهرداری اصفهان افتتاح شد.

اصلاح هندسی تقاطع‌ها و روان‌سازی عبور و مرور، زیرسازی و آسفالت معابر، طرح‌های مجموعه تاریخی، فرهنگی و مذهبی تخت فولاد و گلستان شهدا، پیاده روسازی و مناسب‌سازی پیاده‌روها، توسعه و اجرای فضای سبز، ساماندهی مسیر بی آرتی تقاطع فرایبورگ و ایستگاه‌های اتوبوس، ایمن‌سازی معابر، روشنایی و نورپردازی و زیباسازی، همچنین تالار نمایش بوستان پردیس هنر از دیگر طرح ههای است که بهره برداری از آن‌ها آغاز شد.

این طرح‌ها در قالب دهمین برنامه به احترام مردم اصفهان، به بهره برداری رسید.

حمیدرضا فرهنگ مدیر منطقه ۶ شهرداری اصفهان در این مراسم با بیان اینکه بودجه منطقه ۶ با ۱،۱۷۰ میلیارد تومان بیشترین رقم بودجه را در بین مناطق پانزده‌گانه شهرداری دارد، تصریح کرد: ۷۳۰ میلیارد تومان از این بودجه به طرح‌های عمرانی شامل آزادسازی اراضی و تملک، همچنین سالن همایش‌های بین‌المللی اصفهان اختصاص دارد و برای سال آینده این بودجه به ۱،۵۰۰ میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.