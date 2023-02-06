تشکیل گروه ویژه برای پاسخگویی به سوالات دانش آموزان

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر باقرزاده در خصوص برنامههای دهه فجر مدارس که توسط معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش طراحی شده است؛ گفت: برنامههای زنگ انقلاب توسط اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان دنبال میشود. بسیج دانش آموزی برنامههای گفت و گو محور ایجاد کرده است که در این طرح دانش آموزان سوالات خود را مطرح کرده و در خصوص جوابها به گفتوگو میپردازند.
وی با بیان اینکه آمار دانش آموزان شرکت کننده در پویش هیستوری امروز به ۳۷۵ هزار نفر رسیده است؛ گفت: در پویش هیستوری دانش آموزان سلسله کتبی با موضوع استعمار را میخوانند و در مسابقات مربوط به آن شرکت میکنند. در اصفهان مسابقات سرود کلاسهای متوسطه اول و دوم به همت همکاران ما در استان طراحی و دانش آموزان در آن در قالب کلاسی شرکت کردند.
معاون وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: ما به معاونان پرورشی در سراسر گفتهایم به انواع سوالات دانش آموزان جواب دهند و حتی اگر نتوانستند سوالات را برای ما بفرستند. گروه ویژه ای برای پاسخ دادن به سوالات دانش آموزان ایجاد کردیم و کانال درنگ را هم در شبکه شاد طراحی کردیم که امکان گفتوگو و پاسخ به سوالات در آن فراهم است. از جمله سوالاتی که در این کانال پرسیدهاند سوال در مورد این وکالت دادن است که اصلاً به چه دردی میخورد یا یکی از دانش آموزان پرسیده است که آثار علمی امام محمدباقر (ع) را چگونه میتوان مانند آثار علمی ارسطو و افلاطون در جهان مطرح کرد که همه بشناسند.
لزوم افزایش سهمیه مربیان پرورشی در پذیرفتهشدگان دانشگاه فرهنگیان
باقرزاده در خصوص کمبود مربیان پرورشی در مدارس گفت: ۴۷ هزار مربی پرورشی داریم که هفت هزار نفر باید بازنشسته شوند در حالی که ما نیازمند صد هزار معلم پرورشی هستیم. با استفاده از ۱۵ هزار روحانی که به صورت کوتاه مدت جذب کردیم تلاش کردیم تا این افراد به مدیران کمک کنند و خلاءهای موجود را برطرف کردیم. این افراد تا ۲۵ هزار نفر هم قابلیت افزایش دارند که به صورت خودجوش و جهادی و بدون داشتن رابطه قراردادی با آموزش و پرورش کمک میکنند. اما راه حل دائمی ما افزایش سهمیه مربیان پرورشی است.
معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش گفت: برای حل این موضوع در تلاشیم ظرفیت سهمیه مربیان پرورشی در قبول شدگان دانشگاه فرهنگیان به پنج هزار نفر افزایش یابد. نحوه گزینش این افراد هم تنها با توجه به قبولی در آزمون نخواهد بود و خوش خلقی، داشتن سابقه فعالیتهای تربیتی در مساجد و مدارس از جمله شرایط لازم برای قبولی به عنوان معلمان پرورشی است.
نظر شما