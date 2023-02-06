بهترین پاور بانک های لپ تاپ کدامند؟

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، آیا قصد استفاده از لپ تاپ خود در جاده یا طبیعت را دارید؟ یک شارژر قابل حمل کوچک ممکن است برای شارژ نگه داشتن گوشی هوشمند و هدفونهای بی سیم شما مناسب باشد، اما برای کمک به دستگاههای پرمصرفی مانند لپ تاپ به یک شارژر لپ تاپ قابل حمل یا یک شارژر برای تبلت خود نیاز دارید. یک پاوربانک بزرگ، مانند مواردی که در این راهنما نشان داده شده است، میتواند به سرعت یک لپ تاپ یا تبلت را چندین بار شارژ کند. بسیاری از آنها چندین پورت را بسته بندی میکنند که به شما امکان میدهد تعدادی دستگاه را به یکباره شارژ کنید.
در اینجا بهترین پاوربانک های لپ تاپ را معرفی میکنیم که میتوانند لپ تاپ شما را در هر مکانی شارژ کنند.
در پاور بانک مخصوص لپ تاپ به دنبال چه چیزی باشیم؟
قبل از معرفی بهترین پاور بانکهای لپ تاپ بهتر است مختصری با راهنمای خرید این لوازم جانبی کاربردی آشنا شوید. با توجه به اینکه برای این ابزارها ویژگیها و قابلیتهای خاصی تعریف شده، لازم است قبل از هر چیزی نیاز کاربری خود را مشخص کنید تا به انتخاب مناسبی در تهیه پاور بانک برسید. به این ترتیب دقیقاً میدانید که در پاور بانکهای مخصوص لپ تاپ به دنبال چه چیزی هستید. از طرفی با توجه به اینکه پاور بانک در برندهای مختلفی تولید و عرضه میشود، انتخاب یک پاور بانک مناسب کمی چالش برانگیز خواهد بود. در خرید پاور بانک چند فاکتور مهم به شدت مورد توجه قرار میگیرد. از این پارامترها میتوان به ظرفیت شارژ، درگاههای ورودی و خروجی، وزن و ابعاد پاور بانک، توان خروجی، جنس و مواردی از این قبیل اشاره کرد.
طبیعتاً اولین خواسته و هدف شما در استفاده از لپ تاپ یک منبع تغذیه همراه و تسریع فرایند شارژ لپ تاپ است. در نتیجه باید به سرعت شارژ، ظرفیت باتری، توان خروجی و حتی ابعاد پاور بانک توجه داشته باشید. قطعاً اگر ابعاد و وزن این لوازم جانبی زیاد باشد، حمل و نقل آن به عنوان یک وسیله همیشه همراه کمی سخت خواهد بود. در کل بهترین پاوربانک های لپ تاپ که از کیفیت بالایی برخوردارند، وزن و اندازه معقولی دارند و مقاومتشان در برابر فشار و ضربه بالاست.
فناوری شارژ و درگاههای ورودی و خروجی نیز در تسریع پروسه شارژ نقش مهمی دارند. طبیعتاً باتری لپ تاپ نسبت به سایر تجهیزات هوشمند مانند موبایل به توان و ظرفیت بیشتری نیاز دارد؛ بنابراین پاور بانکها نیز باید توان بالایی داشته باشند. در مورد ظرفیت باتری پاور بانک مخصوص لپ تاپ نیز لازم است بدانید هر چه ظرفیت باتری بیشتر باشد، کارایی بهتری خواهد داشت. فناوری شارژ جدید در پاوربانکهای لپ تاپ از ویژگیهای مهم در استفاده بهینه آن است که باید به آن توجه کنید.
بهترین پاور بانکهای مخصوص لپ تاپ ۲۰۲۳
در اینجا به معرفی چند مورد از بهترین پاور بانکهای مخصوص لپ تاپ ۲۰۲۳ میپردازیم و کارایی هر کدام را مورد ارزیابی قرار میدهیم.
پاور بانک شیائومی مدل Pb۲۰۵۰szm
این پاور بانک با ظرفیت ۲۰۰۰۰ میلی آمپر ساعت یکی از بهترین پاور بانکهای لپ تاپ شناخته میشود. این محصول به تکنولوژی شارژ سریع با توان ۵۰ وات، یک عدد پورت یواسبیسی ورودی و سه عدد پورت خروجی، قابلیت شارژ همزمان سه دستگاه و باتری لیتیومی پلیمر مجهز است. وزن این پاور بانک ۴۵۰ گرم و جنس بدنه آن از آلیاژ آلومینیوم است. بدنه فلزی محکم و زیبا، رنگ مشکی جلوه خاصی به این محصول بخشیده است. اگر ویژگیهای این محصول را به صورت کامل بررسی کنید، هیچ ایرادی در آن پیدا نخواهید کرد.
پاور بانک شیائومی مدل plm۰۷zm
این مدل از پاور بانک برند شیائومی با توان ۴۵ وات یک انتخاب ایدهآل برای شارژ سریع و پرقدرت لپ تاپ شما محسوب میشود. این محصول نیز مانند مدل قبلی دارای ظرفیت ۲۰۰۰۰ میلیآمپر ساعت، باتری لیتیوم پلیمر، قابلیت شارژ سریع با تکنولوژی فست شارژ عالی، قابلیت شارژ همزمان سه دستگاه، بدنه فلزی زیبا و بادوام، وزن سبک و ویژگیهای برتر دیگر است.
پاور بانک باسئوس مدل ppbld۱۰۰
این مدل از بهترین پاور بانکهای لپ تاپ سال ۲۰۲۳ دارای توان ۱۰۰ وات و ظرفیت ۲۰۰۰۰ میلیآمپر بر ساعت است. این میزان توان دستگاه به خوبی جوابگوی اکثر لپ تاپهایی است که به پورت یواسبیسی مجهز هستند. از امکانات این پاور بانک برند باسئوس میتوان به تکنولوژی شارژ سریع، دو عدد پورت یواسبیسی ورودی، ۴ عدد پورت خروجی، دارای رنگبندی سفید و مشکی، بدنه پلاستیکی مستحکم و بادوام، وزن حدود ۵۰۰ گرمی، قابلیت شارژ همزمان سه دستگاه، باتری لیتیوم پلیمر، دارای صفحه نمایش جهت نشان دادن میزان شارژ، ضخامت ۱۸ میلیمتری و موارد بسیار دیگر اشاره کرد.
پاور بانک انکر مدل a۱۲۸۹
این پاور بانک با ظرفیت فوقالعاده ۲۴۰۰۰ میلیآمپری جزو بهترین پاور بانکهای لپ تاپ از برند انکر دستهبندی میشود. این محصول از توان ۱۴۰ واتی و قابلیت شارژ دستگاههایی با توان پایین نیز برخوردار است. از مزایای آن میتوان شارژ همزمان سه دستگاه، صفحه نمایش زیبا جهت نمایش توان ورودی و خروجی، زمان تکمیل شدن شارژ را نام برد. این پاور بانک حدود ۶۳۰ گرم وزن و پنج سانتیمتر ضخامت دارد. تنها ایراد این پاور بانک قیمت نسبتاً بالای آن است که البته با توجه به ویژگیهای تعریف شده برای آن، قابل قبول است.
بهترین پاور بانکهای لپ تاپ را از کجا بخریم؟
با توجه به اینکه برندهای مختلف و البته برندهای فیک زیادی در حوزه فروش پاور بانک لپ تاپ وجود دارد، بهتر است برای خرید بهترین پاور بانکهای لپ تاپ یک مرجع معتبر را انتخاب کنید. در این راستا بازار اینترنتی قلاب بهترین انتخاب برای خرید پاور بانک باکیفیت خواهد بود. قلاب در واقع یک مرجع فروش خصوصی یا مستقیم نیست؛ بلکه یک بازار اینترنتی است که فروشندگان مختلف، محصولات خود را در بستر آن عرضه میکنند. به این ترتیب شما میتوانید با مقایسه برندهای مختلف پاور بانک در این بازار و البته مقایسه قیمت آنها به انتخاب ایدهآلی در خرید برسید.
با توجه به اینکه در خرید یک پاور بانک مخصوص لپ تاپ فاکتورهای مختلفی لحاظ میشود، ممکن است در خرید آن دچار وسواس فکری شوید. در حالی که امکان مقایسه انواع پاور بانک در قلاب ( https://gholab.ir) این چالش را برطرف کرده است.
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