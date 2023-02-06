نگاهی به تحول ورزش قزوین پس از انقلاب اسلامی

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: استان قزوین پس از انقلاب اسلامی با تحولی اساسی روبرو شد و به نوعی می‌توان بزرگترین دستاوردهای استان را در حوزه‌های مختلف مربوط به پس از انقلاب اسلامی دانست. ورزش استان قزوین نیز از این حیث مستثنی نیست و می‌توان عملکرد ورزش در این استان را در ۴۴ سال اخیر بسیار خیره کننده و متمایز از قبل دانست.

افزایش سرانه ورزشی در استان قزوین

افزایش مکان‌های ورزشی، سرانه، قهرمانان، کسب مدال‌های جهانی، توسعه امکانات ورزشی در روستاها، حضور در المپیک‌های ورزشی و… نمونه‌هایی از پیشرفت استان قزوین در این حوزه در سال‌های پس از انقلاب است.

بخش اعظمی از مدال‌های ارزشمند استان قزوین در میدان‌های جهانی و بین المللی مربوط به پس از انقلاب است. برنز «احسان لشگری» در المپیک، کسب نشان‌های متعدد طلا در مسابقات جهانی در رشته‌های مختلف از جمله کاراته و سنگنوردی توسط ورزشکارانی همچون «بهمن عسگری» و «رضا علیپور» و یا نقره «اسماعیل عبادی» در مسابقات جهانی تیراندازی را می‌توان بخش دیگری از این افتخارات دانست.

عباس اعلایی مقدم مدیرکل ورزش و جوانان استان قزوین در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به دستاوردهای استان قزوین پس از انقلاب اسلامی اظهار کرد: تا پیش از انقلاب اسلامی تنها دو استخر روباز و سه مجموعه ورزشی در استان قزوین وجود داشت اما امروز بیش از ۲۶۹ مکان ورزشی در استان قزوین فعال است.

کسب عناوین بین المللی در ۳۱ رشته ورزشی در دنیا

وی گفت: تا پیش از انقلاب اسلامی تنها در دو و یا سه رشته ورزشی مقام جهانی و بین المللی داشتیم اما امروز در ۱۷ رشته ورزشی آقایان و ۱۴ رشته ورزشی بانوان دارای عناوین بین المللی هستیم.

مدیرکل ورزش و جوانان استان قزوین تصریح کرد: پیش از انقلاب سرانه ورزشی برای هر نفر یک صدم متر بود اما در حال حاضر با همکاری بخش دولتی و خصوصی این سرانه به ۸۶ سانتی‌متر برای هر شهروند افزایش یافته است.

وی ادامه داد: پیش از انقلاب اسلامی در قزوین تنها ۱۱ رشته ورزشی وجود داشت اما امروز و در چهل و چهارمین سالگرد انقلاب اسلامی بیش از ۶۰ رشته ورزشی در استان قزوین فعال هستند.

علایی مقدم با بیان اینکه پیش از انقلاب اسلامی تحصیل کنندگان حوزه ورزش در استان قزوین بسیار اندک بودند، بیان کرد: دانش آموختگان حوزه ورزش در استان قزوین امروز به مربیان برجسته ای شده‌اند که نام آنها را می‌توان در میادین بین المللی شنید.

اما دستاوردهای ورزش در قزوین تنها محدود به این بخش نیست و نمی‌توان دستاوردها را بدون نگاه بخش بانوان دید.

درخشش بانوان قزوینی در عرصه‌های بین المللی

ورزش بانوان قزوین پس از انقلاب اسلامی تحولی اساسی به خود گرفت و امروز بیش از ۴۰ هزار بانو در قزوین به صورت رسمی تحت پوشش بیمه ورزشی هستند.

از سوی دیگر حضور حرفه‌ای بانوان قزوینی در عرصه ورزش نیز درخشان است. انتخاب فاطمه صفرپور به عنوان بهترین مربی تکواندو زنان جهان و درخشش تیم‌های والیبال، هندبال، اسکیت و بسکتبال قزوینی بخشی از فعالیت نمایندگان قزوین در عرصه‌های ملی است.

همچنین درخشش بانوان و دختران قزوینی در تیم‌های ملی فوتبال، هندبال، کاراته، تیراندازی، اسکیت، فوتسال و ووشو تنها بخشی از درخشش بانوان قزوینی است که در سایه انقلاب اسلامی در سالهای اخیر به دست آمده است.

این در حالی است که تا پیش از انقلاب اسلامی تنها ورزشگاه تختی در اختیار بانوان بود و بانوان قزوینی تنها در سه رشته والیبال، تنیس روی میز و آمادگی جسمانی اما امروز بانوان و دختران افتخار آفرین قزوینی در ۴۱ رشته فعالیت داشته و صاحب مجموعه‌های اختصاصی نیز هستند.

قزوین در سالهای اخیر جایگاه ویژه ای در ورزش کشور و حتی عرصه‌های بین المللی داشته و بدون شک نمی‌توان نقش انقلاب اسلامی را در این بین نادیده گرفت.

نگاه به توسعه ورزش همگانی و تقویت ورزش قهرمانی در سالهای پس از انقلاب زمینه ساز رشد ورزش و ورزشکاران در استان قزوین شده و این دستاورد طلایی به وضوح قابل ملاحظه است.