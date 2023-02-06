گذر امواج متناوب بارشی از اصفهان/ هواشناسی هشدار سطح زرد صادر کرد

آسیه آقایی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بارش باران و برف طی امروز و فردا سهشنبه ۱۸ بهمن ماه غرب و جنوب استان را فرا میگیرد.
وی افزود: بارشهای پراکنده را بویژه در شهرستانهای فریدون شهر، بوئین میاندشت، سمیرم و فریدن انتظار داریم و در اکثر مناطق طی ۷۲ ساعت آینده وزش باد به نسبت شدید تا شدید پیشبینی میشود.
کارشناس اداره کل هواشناسی استان اصفهان با بیاناینکه کمینه دما در اکثر مناطق استان بین ۲ تا پنج درجه افزایش مییابد، گفت: بیشینه دمای هوای کلانشهر اصفهان در گرمترین ساعات امروز به ۱۳ درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه آن بامداد فردا به ۲ درجه سلسیوس بالای صفر میرسد.
آقایی اضافه کرد: بوئین میاندشت با کمینه دمای ۱۴ درجه سلسیوس زیر صفر و خوروبیابانک با دمای ۲۰ درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب سردترین و گرمترین نقاط استان پیشبینی میشود.
هشدار سطح زرد هواشناسی اصفهان درباره سامانه بارشی
اداره کل هواشناسی استان اصفهان نسبت به فعالیت سامانه بارشی و وزش باد شدید هشدار سطح زرد صادر کرد.
هشدار سطح زرد رنگ هواشناسی به معنای این است که پدیدهای جوی رخ خواهد داد که ممکن است در سفرها و انجام کارهای روزمره اختلالاتی را ایجاد کند. هشدار زرد رنگ برای آگاهی مردم صادر میشود تا بتوانند آمادگی لازم را برای مواجهه با پدیدهای جوی که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد، داشته باشند. از سوی دیگر مسئولان نیز در جریان این هشدارها قرار میگیرند تا اگر لازم باشد تمهیداتی بیندیشند.
بر اساس اطلاعیه هواشناسی استان اصفهان فعالیت این سامانه بارشی از امروز دوشنبه در مناطق جنوب و غرب استان بویژه مناطق مرزی با استانهای چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد آغاز میشود.
فعالیت این سامانه در روز سهشنبه هجدهم بهمن ماه به تدریج مناطق غرب، شمال شرق، جنوب و مرکز استان را فرا میگیرد و در روز چهارشنبه نوزدهم بهمن ماه در مناطق شمال شرق، شرق، مرکز و جنوب غرب و جنوب شرق استان ادامه مییابد.
بارش برف، کولاک در گردنهها، کاهش دید و مه آلودی هوا در مناطق یاد شده پیشبینی میشود.
هواشناسی همچنین نسبت به لغزندگی سطح جادهها، کاهش شعاع دید و احتمال اختلال در سفرهای بین شهری بویژه در گذرگاههای کوهستانی استان هشدار داده و افزوده است: آب گرفتگی معابر عمومی، آسیب به صنعت کشاورزی و سازههای شهری و روستایی و اختلال در مسیر تردد محورهای مواصلاتی اصفهان- شیراز- اصفهان- یزد و اصفهان- چهارمحال و بختیاری- کهگیلویه بویراحمد طی سه روز آینده محتمل است.
هواشناسی در این اطلاعیه به هم استانیها توصیه کرده که در سفرهای برون شهری تجهیزات زمستانی و سوخت کافی همراه داشته باشند و تمهیدات لازم برای حفظ ماشین آلات کشاورزی در نظر گرفته شود.
در این اطلاعیه بر لزوم آمادگی راهداری بویژه در گردنههای برفگیر تاکید شده است.
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