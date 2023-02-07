دستاورد انقلاب کوتاه شدن دست سلطه آمریکا از اقتصاد ایران است

ارسلان فتحی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر، در آستانه فرارسیدن گرامیداشت چهل و چهارمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، گفت: رسیدن به استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی اصلی ترین خواسته مردم در نهضت انقلابی بود و حاکمیت ارزش‌های دینی و اخلاقی، اصلی ترین هدف انقلاب اسلامی ایران بود.

وی افزود: کوتاه شدن دست سلطه آمریکا از اقتصاد ایران، ممنوعیت سلطه پذیری و جلوگیری از حیف و میل منابع از مهم‌ترین دستاوردها و اهداف انقلاب در حوزه اقتصاد بوده است که امیدواریم با اتکا به توان نخبه‌های اقتصادی و برنامه‌های عملیاتی از سوی تمام مدیران عالی کشور بتوانیم به اهداف اقتصادی انقلاب نزدیک شویم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در دوره هشتم و نهم با بیان اینکه دهه فجر فرصتی برای مرور چون و چرای انقلاب و پیروزی شکوهمند آن است، گفت: چندین سال است که مقام معظم رهبری شعار سال را با موضوعات اقتصادی و حمایت از تولید ملی نام گذاری می‌کنند و ایشان شعار سال ۹۵ و ۹۶ را موضوع اقتصاد مقاومتی مطرح کردند که با ورود مجلس قوانین مغایر با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی احصا و به دولت وقت اعلام شد اما ابتر ماند. مقاوم سازی اقتصادی و تاکی مقام معظم رهبری در آن سال حاکی از دوراندیشی ایشان بود.

وی در ادامه به زلزله خوی اشاره کرد و گفت: ما با خانواده‌های قربانیان این زلزله ابراز همدردی می‌کنیم و امیدواریم با تدبیر دولت و کمک مردم هر چه سریع‌تر مشکل مردم خوی حل شود.