تاکنون ۵۷ درصد پیشرفت شبکه ملی اطلاعات احراز شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ملی فضای مجازی، امیر خوراکیان سخنگو و معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی با اعلام این خبر، افزود: باتوجه به بررسی های صورت گرفته طبق شاخص های مورد نظر برای شبکه ملی اطلاعات در کشور، تاکنون ۵۷ درصد پیشرفت در اجرای آن مورد تأیید مرکز ملی فضای مجازی قرارگرفته است.
وی گفت: بررسیهای فنی و کارشناسی بیانگر ۲۳ درصد پیشرفت این شبکه در ابتدای دولت سیزدهم بوده که برهمین اساس میزان پیشرفت این شبکه در سال جاری بسیار مطلوب و رضایتبخش ارزیابی شده است.
خوراکیان با اشاره به وظیفه ذاتی مرکز ملی فضای مجازی برای پیگیری مصوبات شورای عالی و نظارت بر میزان تحقق آن، تاکیدکرد: در خصوص شبکه ملی اطلاعات، علاوه بر این وظیفه ذاتی، مسئولیت مرکز ملی در خصوص نظارت و راهبری این شبکه در ابلاغیههای مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) نیز ذکر شده است. بر همین اساس طی ماههای اخیر با همکاری کامل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موضوع فرایند و چگونگی تعیین میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات و شاخصهای کمی و کیفی ارزیابی آن مورد بررسی و جمعبندی قرار گرفت.
سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی افزود: تاکنون برای ۸۶ درصد از اهداف عملیاتی شبکه ملی اطلاعات بیش از یکصد شاخص ارزیابی تدوین و موردتوافق قرارگرفته است که این شاخصها و ارزیابی شبکه بر مبنای آنها با همکاری و مشارکت همهجانبه مدیران و کارشناسان بخشهای مختلف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طی بیش از ۵۰۰ ساعت جلسات متمرکز صورت گرفته است و علاوه بر بخشهای فنی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بهصورت مستقل و مستقیم در خصوص اپراتورها، دیتاسنترها و خدمات ابری و پیامرسانها نیز انجامشده است.
وی با بیان این که شکلگیری و استقرار مدل و شاخصهای ارزیابی شبکه ملی اطلاعات موجب بهبود فرایند برنامهریزی و طراحی پروژهها و طرحها شده است، تصریح کرد: از این پس میتوانیم بهصورت مداوم و بر اساس شاخصهای توافق شده و گزارشات دقیق و بهروز میزان پیشرفت این شبکه را نظارت و ارزیابی کنیم که این مهم دستاورد بزرگی است.
خوراکیان اظهار داشت: همچنین شاخصهای کیفی در این حوزه اهمیت فوق العاده ای دارد که مهمترین آنها میزان رضایت کاربران است که این موضوع عمدتاً بهسرعت و کیفیت خدمات و سرویسها مرتبط میشود. درنتیجه انتظار میرود همگام با توسعه شبکه ملی اطلاعات سرعت و کیفیت دسترسی به سرویسها بهگونهای باشد که همواره میزان بهرهمندی عموم کاربران و بهخصوص کسبوکارها به صورت مستمر ارتقاء پیدا کند.
خوراکیان اضافه کرد: از مهمترین اقدامات که طی ماههای اخیر صورت گرفته است عملیات گسترده برای شناسایی ضعفها و اشکالات و نارساییها در لایه دسترسی و تجمیع بوده است. نقاط اشباع و عوامل ناپایداری بهخوبی شناساییشده و هماهنگیهای لازم برای تهیه طرحهای عملیاتی و اقدامات لازم انجامشده است که با رفع این اشکالات به طور قطع وضعیت شبکه بهبود خواهد یافت.
وی گفت: به موازات این رفع اشکالات، سرمایهگذاری خوبی برای سال ۱۴۰۲ در حوزه فیبر، خدمات TD-LTE حوزه نسل پنجم شبکه سیار صورت گرفته است. این سرمایهگذاریها و اقدامات وضعیت شبکه و کیفیت و سرعت خدمات و سرویسها را در سال ۱۴۰۲ بهشدت متحول خواهد کرد و بهمراتب وضعیت بهتری خواهیم داشت.
لازم به ذکر است در ماههای اخیر حملات بسیار وسیع اختلال سرویس به شبکه ملی اطلاعات با منشاء خارجی صورت گرفته و این شبکه توانسته است به صورت نسبتاً پایدار خدمات رسانی مناسب را داشته باشد.
نظر شما