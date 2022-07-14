رضایت شورای عالی فضای مجازی از میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات

محمد حسن انتظاری عضو شورای عالی فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص گزارش وزارت ارتباطات پیرامون میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات در آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی گفت: دوستان وزارت ارتباطات در خصوص پیشرفت شبکه ملی اطلاعات گزارش بسیار خوبی ارائه دادند که مورد توجه اعضای شورا نیز قرار گرفت و از این گزارش ابراز رضایت داشتند.

انتظاری افزود: دوستان در وزارت ارتباطات همت شایان تحسینی به خرج می‌دهند تا عقب ماندگی‌ها را جبران کنند و در همین راستا کار سنگینی را شروع کرده اند تا ان شالله برنامه را در سریع‌ترین زمان ممکن به پایان برسانند.

عضو شورای عالی فضای مجازی ادامه داد: بر اساس گزارش ارائه شده، کار سنگینی در خصوص توسعه شبکه فیبرنوری در کشور در دست اجراست، برنامه ریزی لازم در این زمینه صورت گرفته و دوستان امور مربوطه را ساماندهی کرده اند که با اجرای آن، زیرساخت شبکه ملی اطلاعات؛ خصوصاً در زمینه ارتباطات پرسرعت توسعه پیدا خواهد کرد.

انتظاری با بیان اینکه در رابطه با لایه اطلاعات شبکه ملی اطلاعات هم عزیزان در وزارت ارتباطات در تلاش برای توسعه کار هستند، گفت: همکاری خوبی میان وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی برای دستیابی به شاخص‌هایی که نشان دهنده میزان پیشرفت پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات باشد در جریان است.

انتظاری با اشاره به جلسه اخیر شورا درباره علت بالا رفتن میزان استقبال مردم از پیام رسان های داخلی گفت: شبکه‌های پیام رسان داخلی تقریباً همه سرویس‌هایی را که پیام رسان های خارجی ارائه می‌کنند در اختیار کاربران قرار داده اند و روز بروز هم در حال توسعه بخشی به خدمات و سرویس‌های خود هستند، به همین دلیل افزایش استقبال عمومی از آنها امری طبیعی و البته امیدوار کننده است.

وی همچنین درباره اینکه قرار است ارائه خدمات دولتی روی پیام رسان های داخلی افزایش پیدا کند اظهار داشت: این موضوع از قبل هم جزو مصوبات شواری عالی فضای مجازی بود. باید به این نکته توجه داشت که به هر حال شبکه ملی اطلاعات به این منظور طراحی شده و در دست اجرا است که با هدف حذف پرداخت هزینه پهنای باند و سایر هزینه‌های اضافی، خدمات یا هر نوع سرویسی که در داخل کشور وجود دارد، روی شبکه‌های داخلی ارائه شود و طبیعتاً با افزایش میزان پیشرفت توسعه شبکه ملی اطلاعات، خدمات و سرویس‌های بیشتری نیز ارائه خواهد شد.

به گزارش مهر، اعضای شورای عالی فضای مجازی در جلسه روز ۲۱ تیرماه، موضوع تمرکز شبکه اطلاعاتی کشور در استان تهران را مورد بحث و بررسی قرار دادند. بر این اساس اعضا تاکید کردند با توجه به اینکه در حال حاضر تمام اطلاعات کشور با مرکزیت استان تهران مبادله می‌شود، برای تمرکززدایی از شبکه، مراکز اطلاعاتی کشور حداقل به ۸ واحد افزایش یابد.

شورای‌عالی فضای مجازی همچنین تصویب کرد که اولین قطب مرکز داده کشور تا پایان سال در منطقه پیام در استان البرز افتتاح شده و در سال‌های بعد ۳ قطب دیگر مرکز داده کشور در بخش‌های دیگر راه‌اندازی شود.

در بخش پایانی جلسه نیز اعضای شورای‌عالی فضای مجازی در بررسی حوزه‌های زیرساختی، تصمیم گرفتند که ارائه خدمات دولت بر روی شبکه‌های پیام‌رسان داخلی افزایش یابد. بر این اساس با توجه به افزایش کاربران شبکه‌های پیام‌رسان داخلی در ماه‌های اخیر، مقرر شد ارائه خدمات دیجیتال دولتی بر روی این شبکه‌ها افزایش یابد و خدماتی از قبیل مرورگرهای داخلی و موتورهای جستجوی داخلی نیز راه‌اندازی شوند.