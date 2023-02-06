به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر حسینی محراب پیش از ظهر امروز دوشنبه در آئین گشایش سیزدهمین نمایشگاه ساخت داخل تجهیزات صنعت نفت با اشاره به تولید قطعات و تجهیزات حوزه صنعت نفت در داخل کشور بیان کرد: امروز قطعات و تجهیزاتی در حوزه صنعت نفت تولید میشود که میتواند بخش زیادی از نیاز غرب آسیا را پوشش دهد و در تولید نفت به اوپک کمک کند و این یک افتخار است.
وی عنوان کرد: قیمت قطعات و تجهیزات از زمانی که واردکننده قطعات بودیم با شرایطی که تولید داخل قطعات و تجهیزات انجام شده است، بسیار متفاوت شده و باید گفت که تفاوتها در این زمینه بسیار است.
حسینی محراب افزود: خوزستان میتواند قطب قطعات، خدمات مهندسی و انرژی باشد و این بسته به آن است که مسئولان شرکتهای نفتی استان و وزارت نفت توجه ویژهای به این امر داشته باشند تا با تفویض اختیارات به استان حرکت بسیار نو و قوی را در این حوزه رقم بزنند.
استاندار خوزستان گفت: این نمایشگاه صنعت نفت باید در جنوب عراق تکرار شود تا شرکتهای عراقی با قطعهسازان استان دیدار داشته باشند و قرارداد ببندند و باید با تمام استانهای نفتی جنوب عراق ارتباط بگیریم.
حسینی محراب عنوان کرد: اکنون به هر دلیلی شرکتهای خارجی دیگر حضور ندارند و شرکتهای داخلی جایگزین شدهاند و این یک افتخار برای نظام است. ما تلاش خواهیم کرد تا موانع از پیش روی فعالیت شرکتهای داخلی برداشته شود تا با تولید صیانتی بتوانیم بازارهای مورد نظر را به دست آورده و حفظ کنیم.
وی اظهار کرد: خوزستان به دنبال ایجاد نهضتی در حوزه پاییندست نفت و پتروشیمی است تا شاهد ارزشافزوده و اشتغال بیشتری باشیم، ما باید در این حوزه توسعه وسیعی در استان داشته باشیم و از همه افرادی که میتوانند در این زمینه به استان کمک کنند، دعوت میکنیم پایکار بیایند و ما در کنار آنها خواهیم بود.
به گزارش مهر، نمایشگاه امسال با حضور ۲۷۱ شرکت از ۱۶ استان برگزار خواهد شد که از این تعداد ۲۰۰ شرکت سازنده تخصصی تجهیزات صنعت نفت هستند.
سیزدهمین نمایشگاه تخصصی ساخت تجهیزات صنعت نفت خوزستان از ۱۷ تا ۲۰ بهمنماه از ساعت ۹ تا ۱۷، در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی اهواز میزبان علاقهمندان خواهد بود.
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