توقف صادرات نفت اقلیم به ترکیه به علت زلزله

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الفرات نیوز، اقلیم کردستان عراق از توقف صادرات نفت به ترکیه به علت زمین‌لرزه‌های اخیر خبر داد.

وزارت منابع طبیعی اقلیم کردستان عراق اعلام کرد که به علت زمین‌لرزه‌ای که در ترکیه و سوریه رخ داد و برای اطمینان از وضعیت ایمنی در روند صادرات نفت، پمپاژ نفت به خط لوله اقلیم کردستان به ترکیه متوقف شده است.

اقلیم کردستان عراق نفت خود را از طریق خط لوله‌ای به بندر جیهان ترکیه صادر می‌کند.

همزمان منابع خبری از تعطیلی دانشگاهها در زاخود در استان دهوک در اقلیم کردستان عراق به علت زلزله خبر دادند.