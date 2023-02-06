رقابت پذیری پیش نیاز ورود به بازارهای جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، آمارها گویای بهره وری در بخشهای مختلف تولید و خدمات به شمار میروند. به عنوان مثال بر اساس مطالعات پژوهشگران در حالی که در ایران دهها شرکت و کارخانه سازنده وجود دارد بهره وری و تولید آنها به اندازه یک شرکت قدرتمند همتای خارجی نبوده از این رو در بازار جهانی توان رقابت برای محصولات ایرانی وجود ندارد. به عنوان مثال در ایران حدود ۱۸ هزار مرغدار فعالیت دارد که تولیدات آنها به اندازه حتی یک شرکت همتای خارجی برزیلی نیست. این رویه در حوزه تولد و ظهور شرکتهای دانش بنیان دوباره در حال تکرار است. راه اندازی شرکتهای بسیار در حوزه دانش بنیان اما با بهره وری پایین حکایت از این دارد که بهره وری مورد تاکید کاغذی باقی خواهد ماند. بر اساس سخنان رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی امسال اولین پارک ملی کشاورزی راه اندازی شده است که ظرفیت استقرار ۳۰۰ تا ۳۵۰ شرکت دانش بنیان را دارد. یا صدور مجوز برای ۸ دهکده و راه اندازی ۳ دهکده تا پایان سال که ظرفیت استقرار ۱۰۰۰ شرکت دانش بنیان را دارد. این حجم شرکت دانش بنیان با سرمایه گذاریهای خرد قرار است در حوزه بهره وری چه دستاوردی برای کشور داشته باشند؟ سیدمجتبی خیام نکویی، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در پاسخ به این پرسش مهر درباره افزایش کمیت، کیفیت و بهره وری را به فراموشی سپرده است، گفت: این تذکر مسئله مهمی بوده و چالش فعلی ما در حوزه شرکتهای دانش بنیان تأمین بازار تقاضا برای آنهاست. در حال حاضر ظرفیت تولید این شرکتها بالا بوده و موضوع تولید اقتصادی یکی از شاخصهای سرمایه گذاری در حوزه تولید است.
وی افزود: پیش نیاز ورود به بازار جهانی رقابت پذیر بودن محصولات تولیدی داخل است از این رو باید به شرکتهای دانش بنیانی مجوز داد که قابلیت رقابت با همتایان خارجی را داشته باشند. عدم توان رقابت باید صدور مجوزها را با سختگیریهای بیشتری همراه کند.
رئیس سازمان تات تاکید کرد: تلاش مدیران این سازمان رسیدن استاندارد محصولات دانش بنیان به استانداردهای روز اروپایی است تا حداقل قابلیت پوشش نیاز بازار منطقه را در اختیار داشته باشیم.
وی یادآور شد: به طور قطع تعداد شرکتها حتی در بخش دانش بنیان به خودی خود ارزش افزوده محسوب نمیشود هنگامی که سهمی در اقتصاد کشور داشته باشند ارزشمند هستند.
۹۰ درصد کشت با سموم شیمیایی
خیام نکویی در پاسخ به پرسشی دیگر مبنی بر اینکه چند درصد محصولات بخش کشاورزی کشور از آفت کشهای بیولوژیک بهره مند شدهاند، گفت: در حال حاضر ۹۰ درصد آفت کشهای مصرفی کشور شیمیایی هستند. هدف این است که مصرف سموم به حداقل رسد یا با مبارزه تلفیقی کیفیت محصولات کشاورزی ارتقا پیدا کند.
وی اضافه کرد: روشهای مبارزه و استفاده از آفت کشهای بیولوژیک به ویژه در کشتهای گلخانهای که قابلیت کنترل بیشتری دارند در حال پیگیری است.
رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در پایان تاکید کرد: آنچه مسلم است فعالیت کشاورزی باید با حداقل سموم انجام شود و آفت کشهای طبیعی جایگزین شیمیاییها شوند.
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