به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تکواندو، رقابت‌های آزاد پاراتکواندو ترکیه در شهر استانبول با حضور ۱۰۷ تکواندوکار در مجموع، امروز دوشنبه ۱۷ بهمن ماه در گروه بانوان برگزار شد که نمایندگان ایران صاحب ۵ مدال رنگارنگ شدند.

مریم عبدالله پور (در وزن ۴۷- کیلوگرم) و مهتاب نبوی (در وزن ۵۷- کیلوگرم کلاس k41) به مدال طلا رسیدند؛ روزا ابراهیمی (در وزن ۵۷- کیلوگرم) و لیلا میرزایی (در وزن ۶۵+ کیلوگرم) صاحب گردن آویز نقره شدند و رومینا چمسورکی (در وزن ۶۵- کیلوگرم) به مدال برنز دست یافت.

در وزن ۴۷- کیلوگرم، مریم عبدالله پور دور نخست مقابل بورشا از ترکیه با نتیجه ۱۳ بر ۶ پیروز شد و به فینال راه یافت. این بازیکن در دیدار پایانی با برتری ۶ بر ۳ مقابل ایساکووا از ازبکستان صاحب گردن آویز طلا شد.

در وزن ۵۷- کیلوگرم، روزا ابراهیمی ابتدا به مصاف «نور حنیفه» از ترکیه رفت و با نتیجه ۷ بر صفر او را شکست داد و راهی فینال شد. او در فینال بازی را ۱۰ بر ۷ به «قمزه» از ترکیه واگذار کرد و نایب قهرمان این دوره از مسابقات شد.

در وزن ۶۵- کیلوگرم ابتدا رومینا چمسورکی مقابل «دنیلا» از مکزیک ۲ بر یک به پیروزی دست یافت و در مرحله نیمه نهایی رو در روی «مونرو «از انگلستان قرار گرفت و با نتیجه ۱۲ بر صفر نتیجه را به نایب قهرمان پارالمپیک توکیو ۲۰۲۰ خود واگذار کرد و صاحب مدال برنز شد.

در وزن ۶۵+ کیلوگرم، لیلا میرزایی در دور نخست با نتیجه ۵ بر ۲ «نایموا» از ازبکستان را شکست داد؛ «نایموا» قهرمانی پارالمپیک توکیو ۲۰۲۰ را در کارنامه خود دارد و نفر اول رنکینگ جهانی است. میرزایی در نیمه نهایی ۵ بر ۲ «جلنا» از صربستان را شکست داد و راهی فینال شد. نماینده کشورمان در فینال با «تراس دیل» از بریتانیا رو به رو شد و در یک دیداری نزدیک با نتیجه ۴ بر ۳ شکست خورد و نقره‌ای شد.

همچنین در کلاس K41، مهتاب نبوی به دلیل حضور نداشتن حریفی در وزن ۵۷- کیلوگرم، به مدال طلا رسید.

در وزن ۵۲- کیلوگرم، مهدیه حسینی و نرگس جوادی نمایندگان کشورمان بودند که با شکست برابر حریفان از دور رقابت‌ها کنار رفتند.

هدایت تیم ملی تکواندو بانوان برعهده عاطفه کشاورز به عنوان سرمربی است و زهرا حسینی به عنوان مربی وی را همراهی می‌کند.