به گزارش خبرگزاری مهر، هواشناسی استان مرکزی در اطلاعیهای اعلام کرد: بررسی آخرین خروجی مدلهای پیشیابی حاکی از نفوذ یک سامانه بارشی به کشور است.
این سامانه بارشی از بعدازظهر امروز بهتدریج استان مرکزی را نیز تحت تأثیر قرار داده و تا روز پنجشنبه در برخی از ساعات موجب بارش پراکنده باران و برف و وزش باد و کاهش دما در استان خواهد شد.
بارشها امروز عمدتاً بهصورت باران و در برخی ارتفاعات برف خواهد بود هرچند بر اساس خروجی فعلی مدلها بارشها بهطورکلی در طی امروز و همچنین فردا سهشنبه قابلملاحظه نخواهد بود.
در طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه بارشها تا حدی تقویتشده و به دلیل کاهش دما در مناطق بیشتری از استان بارشها بهصورت برف خواهد شد.
شنبه سرعت وزش باد شدید خواهد بود که در برخی از نقاط بهویژه در نیمه جنوبی استان از ۶۰ کیلومتر بر ساعت فراتر خواهد رفت.
روند افزایشی دما تا فردا سهشنبه تداوم خواهد یافت اما پسازآن تا پایان هفته دمای هوا بهطور محسوسی کاهش خواهد یافت.
نظر شما