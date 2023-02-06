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۱۷ بهمن ۱۴۰۱، ۱۶:۴۲

مدیرعامل جمعیت هلال احمر کرمان:

محموله امدادی کرمان به مناطق زلزله زده خوی ارسال شد

محموله امدادی کرمان به مناطق زلزله زده خوی ارسال شد

کرمان - مدیرعامل جمعیت هلال احمر کرمان از ارسال محموله امدادی هلال احمر کرمان به مناطق زلزله زده خوی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا فلاح ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به تجارب امداد گران استان کرمان در زمینه زلزله آماده هر گونه امدادرسانی در خوی هستیم. همچنین آمادگی خود را برای کمک به مناطق زلزله زده ترکیه و سوریه نیز اعلام کرده‌ایم.

وی از ارسال محموله کمک‌های هلال احمر کرمان به خوی خبر داد و گفت: این محموله ۳.۵ میلیارد تومان ارزش دارد و شامل پتو، چادر، بسته غذایی و موکت می‌باشد.

وی افزود: هیچ گونه کمبودی در انبارهای امدادی کرمان وجود ندارد و با توجه به حادثه خیز بودن کرمان همیشه در آمادگی بالا هستیم.

وی گفت: در ایام دهه فجر نیز در کرمان مجتمع بهداشتی و درمانی حضرت زینب به بهره برداری رسید ضمن اینکه از ۷ دستگاه خودروی امدادی نیز رونمایی شد.

فلاح از افتتاح دو پایگاه امدادی نیز خبر داد و افزود: همچنین شبیه ساز زمین لرزه نیز در پارک مسافر کرمان رونمایی می‌شود.

کد مطلب 5702224

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