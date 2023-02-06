محموله امدادی کرمان به مناطق زلزله زده خوی ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا فلاح ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به تجارب امداد گران استان کرمان در زمینه زلزله آماده هر گونه امدادرسانی در خوی هستیم. همچنین آمادگی خود را برای کمک به مناطق زلزله زده ترکیه و سوریه نیز اعلام کرده‌ایم.

وی از ارسال محموله کمک‌های هلال احمر کرمان به خوی خبر داد و گفت: این محموله ۳.۵ میلیارد تومان ارزش دارد و شامل پتو، چادر، بسته غذایی و موکت می‌باشد.

وی افزود: هیچ گونه کمبودی در انبارهای امدادی کرمان وجود ندارد و با توجه به حادثه خیز بودن کرمان همیشه در آمادگی بالا هستیم.

وی گفت: در ایام دهه فجر نیز در کرمان مجتمع بهداشتی و درمانی حضرت زینب به بهره برداری رسید ضمن اینکه از ۷ دستگاه خودروی امدادی نیز رونمایی شد.

فلاح از افتتاح دو پایگاه امدادی نیز خبر داد و افزود: همچنین شبیه ساز زمین لرزه نیز در پارک مسافر کرمان رونمایی می‌شود.