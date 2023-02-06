به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، تازه‌ترین وضعیت کشوری نتایج اقدامات ناشی از تشدید بازرسی‌ها از تاریخ ۵ تا ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ به این شرح است:

از تعداد ۳۵۷۷۸۰۷ مرکز تهیه، توزیع و عرضه و فروش مواد غذایی، اماکن عمومی و واحدهای کارگاهی تحت پوشش، ۱۵۶۰۳۵ مرکز مورد بازرسی قرار گرفته اند و از تعداد ۳۰۵۵۵ مرکز تهیه، توزیع، عرضه و فروش مواد غذایی، اماکن عمومی و واحدهای کارگاهی که اخطار دریافت کرده و به مراجع قضائی معرفی شده اند، ۴۷۸ مرکز پلمپ شده اند.

بر اساس گزارش آخرین وضعیت بخش بهداشت شکایات مردمی سامانه ملی پاسخگویی ۱۹۰ وزارت بهداشت در مقابله با ویروس کرونا، تعداد کل تماس‌های پاسخ داده شده، ۳۶۹۴ تماس و تعداد کل شکایات ثبت شده، ۱۵۰۱ شکایت، برآورد شده است.

همچنین، بیشترین مکان مورد گزارش برای ثبت شکایات بهداشتی مربوط به نانوایی‌ها است.

بر اساس گزارش هفتگی واحد بهداشت (کووید) سامانه ملی ۱۹۰ نیز، تعداد کل تماس‌های پاسخ داده شده، ۲۹۵ تماس و تعداد کل شکایات ثبت شده، ۱۱۷ شکایت برآورد شده است.

همچنین تعداد ۱۷۸ مشاوره و راهنمایی در خصوص بیماری کووید و واکسیناسیون انجام شده است.

بر این اساس، شکایت از عدم رعایت بهداشت دست در صدر جدول قرار گرفته است.

بیشترین مکان مورد گزارش برای ثبت شکایات بهداشتی مربوط به (نانوایی‌ها، درمانگاه و کلینیک‌ها و نیز مدارس) است که با موضوع عدم رعایت بهداشت دست کارکنان، عدم وجود تهویه مطلوب و مناسب، عدم استفاده کارکنان از ماسک و عدم رعایت فاصله گذاری گزارش شده است.