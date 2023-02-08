به گزارش خبرنگار مهر، رحیم زارع در توضیح مصوبات عصر امروز کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲، گفت: کمیسیون تلفیق از نوبت عصر امروز وارد بررسی بخش‌های هزینه‌ای لایحه بودجه شده است.

وی بیان کرد: کمیسیون تلفیق تصویب کرد در صورتی که درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز بیشتر از سقف مقرر بودجه باشد، دولت مکلف شده است ۵۰ درصد درآمد حاصله را بابت تسویه بخشی از بدهی دولت به صندوق توسعه ملی دهد و ۵ درصد برای حوزه فرهنگی و آموزشی و مابقی برای تقویت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا همان پروژه‌های عمرانی صرف شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه گفت: مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک‌های تجاری بابت اصل و سود تسهیلات پرداختی به شرکت دولتی تابعه وزارت نفت، بابت تأمین مالی طرح‌های بالادستی نفت و گاز در قالب قرارداد جدید فیمابین به مدت یک سال امهال می‌شود و هزینه‌های امهال هم بر عهده شرکت ذی‌نفع است.

زارع افزود: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق، وزارت نفت مکلف شد به میزان هزار میلیارد تومان از منابع داخلی خود و شرکت‌های تابعه را با هدایت و نظارت معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور با همکاری وزارت نیرو در فرایند قابلیت سازی و توسعه فناوری و عملیات حفاری و بهره برداری از آب‌های ژرف و سایر فناوری‌های آب اختصاص دهد.

وی گفت: مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق درباره درآمدهای حاصل از فروش مواد اولیه قیر از محل تحویل خام به پالایشگاه‌ها تا سقف ۲۵ هزار میلیارد تومان بود که ۴۸ درصد از درآمدهای حاصله به وزارت راه و شهرسازی، ٢٠ درصد به بنیاد مسکن، ۵ درصد به وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی، ١٧ درصد به وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، ٧ درصد به بسیج سازندگی، ٢ درصد به وزارت جهاد کشاورزی و یک درصد به وزارت صمت و شرکت شهرک‌های صنعتی اختصاص داده می‌شود.