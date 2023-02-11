۲۲ بهمن تماشایی مردم دیار میرزا/ همه آمده بودند

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: هوای سرد زمستان هم نتوانست اراده مردم دیار میرزا کوچک جنگلی را برای حضور در راهپیمایی «۲۲ بهمن» و جشن چهل و چهار سالگی انقلاب سست کند. مردمی که همواره در همه صفوف پشتیبان ولایت، رهبری، نظام و انقلاب بوده اند و این امر در مراسم مختلف بروز و ظهور دارد.

آری همه آمده اند که با مشارکتی دیگر در یک جشن ملی ثابت کنند همواره پای آرمان «استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی» ایستاده اند.

مرد و زن، پیر و جوان، کارمند و کارگر، دانش آموز و معلم، دانشجو و همه اقشار مردم رشت در روز ۲۲ بهمن به خیابان‌ها آمدند، تا با مشت‌های گره کرده، فریاد «الله اکبر» سر داده و نسبت به استکبار جهانی و دشمنان قسم خورده ایران اسلامی ابراز انزجار کنند.

دوشادوش مردم مسئولان نیز حضوری پررنگ در راهپیمایی امروز داشتند. نماینده ولی فقیه در گیلان، استاندار و مسئولان دستگاه‌های اجرایی، قضائی و انتظامی حضور داشتند و همه هم با مشت‌های گره کرده شعار «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل»، «مرگ بر ضد ولایت فقیه»، «جانم فدای رهبر» سر می‌دادند.

تا آخر پای این انقلاب ایستاده ایم

حسین صمیمی پیرمردی که به سختی با عصا آمده تا در راهپیمایی ۲۲ بهمن شرکت کند. صمیمی که ساکن یکی از محلات قدیمی رشت است در این باره به خبرنگار مهر می‌گوید: من امروز آمده ام تا دینم به این انقلاب را بسان سال‌های گذشته به کشورم ادا کنم.

وی با بیان اینکه ما اگر هر مشکلی در کشور داشته باشیم باید در داخل حل می‌کنیم و به بیگانگان چون قبل از انقلاب اجازه دخالت نمی‌دهیم، ادامه می‌دهد: دشمنان باید بدانند ما همچنان پیرو مکتب رهبری هستیم و هنوز مسیرمان از انقلاب جدا نشده است.

این شهروند رشتی تاکید می‌کند: ما انقلاب و جنگ را درک کرده ایم ولی «امنیت و آزادی و استقلال ایران اسلامی» را در این سال‌ها دیده ایم.

صمیمی ادامه می‌دهد: ما تا نفس در بدن داریم پای این انقلاب ایستاده ایم، هیچ چیزی حتی سرما طاقت فرسا که روزهای قبل پیش بینی شده بود نمی‌تواند ارادت ما را به این نظام و کشور خدشه دار کند.

دیدن مردم در کنار هم بسیار لذت بخش است

صداقت یکی از رشتوندان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشک حلقه زده در چشمانش از انقلاب و کشور می‌گوید و ادامه می‌دهد: دیدن این صحنه‌ها و حضور واحد مردم در کنار یکدیگر برای انقلاب و ایران بسیار لذت بخش است.

وی با بیان اینکه برودت هوا و سرما نمی‌توانست به اراده مردم در پشتیبانی از نظام را خدشه وارد کند، اضافه کرد: این حضور حماسی مردم پیام‌های زیادی برای دشمنان این نظام و انقلاب دارد.

صداقت با تاکید بر اینکه همه کسانی که در این میدان جمع شده اند مشکلات اقتصادی و معیشتی کشور را لمس کرده اند، تصریح کرد: اما همه این مشکلات سبب نمی‌شود برای کشور عزیزمان ایران بیگانگان تصمیم بگیرند و پشت کشور و نظام را خالی کنیم.

وی که روزهای انقلاب را به چشمانش دیده با ذوق به ما می‌گوید: هوای آفتابی امروز برای من تداعی کننده روزهای انقلاب است.

همه ما در دفاع از اصل انقلاب یکدل هستیم

ساجده امینی یکی از دانشجویان دانشگاه‌های گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: ممکن است بسیاری از ما گلایه‌هایی از وضعیت اقتصادی و اجتماعی داشته باشیم ولی در دفاع از اصل انقلاب و آرمان‌های شهدا یکدل هستیم.

وی ادامه می‌دهد: اگر به آمار زنان تحصیل کرده، نویسنده، پزشک و عضو هیئت علمی در بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نگاهی بیندازیم، متوجه خواهیم شد که رشد زنان و دختران ایرانی نیز زیر سایه پرچم سه رنگ ایران و اسلام محقق می‌شود.

امینی اضافه می‌کند: شکرانه نعمت انقلاب اسلامی و استقلالی که با خون شهدا به دست آمده همین حضور در راهپیمایی و جشن پیروزی است.

مسیر ما خط رهبری است

صدرا دانش آموز مدرسه متوسطه یکی از مناطق رشت در این باره به خبرنگار مهر می‌گوید: ما انقلاب را ندیده ایم اما با تحقیقی که انجام داده ام امنیت، استقلال و آزادی را به خوبی درک کرده ام.

وی با اشاره به اینکه ما هم با همه توانمان پای این انقلاب ایستاده ایم، اضافه می‌کند: دشمن با نفوذ در فضای مجازی نمی‌تواند همه نسل ما را به سمت خود بکشاند و از ما دستاویزی برای رسیدن به اهدافش استفاده کند.

صدرا تاکید می‌کند: مسیر ما همان خط رهبری است که برایمان ترسیم کرده است.