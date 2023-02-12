افزایش ۶۵ هزار متری زیرساخت های بهداشتی و درمانی در جهرم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن شعبانی صبح یکشنبه در آئین تکریم و تجلیل از مقام خیرین سلامت شهرستان جهرم گفت: باعث افتخار است که یکی دیگر از پروژه‌های بهداشتی و درمانی این شهرستان با نام نیک این عزیزان مزین شده است.

وی با اشاره به مرکز خدمات جامع سلامت خیرین مرحومه ماه بی بی نیک اقبال و مرحوم حاج محمد تقی معین گفت: وجود یک مرکز بهداشتی و درمانی از نیازمندی‌های منطقه فرهنگ شهر جهرم بود که از سال‌ها قبل مردم این منطقه خواستار آن بودند. در سال ۹۸ در این منطقه زمینی به متراژ ۱۵۰۰ متر مربع در اختیار دانشگاه علوم پزشکی جهرم گذاشته شد و فرزندان بانیان نیک مرحومه حاجیه خانم نیک اقبال و مرحوم حاج معین عهده دار ساخت این مرکز بهداشتی و درمانی شدند.

فرماندار ویژه جهرم بیان کرد: حضور پر رنگ خیرین سلامت و از طرفی دیگر پیگیری‌های مضاعف نماینده جهرم و فعالیت‌های شبانه روزی مسئولین دانشگاه علوم پزشکی جهرم موجب شد از چند سال گذشته تا اکنون زیر ساخت‌های بهداشتی و درمانی جهرم توسعه چشم گیر داشته باشد.

وی صمیمانه از همت و نیت خالص خیرین ارزشمند سلامت جهرم قدردانی کرد و گفت: اکنون که کشور با چالش‌ها و مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند قطعاً حضور گرم خیرین عزیز در زمینه‌های مختلف در کنار نهادهای دولتی می‌تواند راه گشای بزرگی برای رسیدن به اهداف مهم که هدف نهایی آن خدمت به مردم است باشد.

شعبانی خاطرنشان کرد: از ۵ سال گذشته تا کنون ۶۵ هزار متر مربع به زیر ساخت‌های بهداشتی و درمانی جهرم اضافه شده است که خیرین سلامت نقش پر رنگی در توسعه این زیر ساخت‌ها داشته‌اند. حضور این عزیزان باعث دلگرمی و افتخار دانشگاه علوم پزشکی جهرم است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی جهرم نیز در ادامه با اشاره به احداث و ساخت مرکز خدمات جامع سلامت شهری مرحومه ماه بی بی نیک اقبال و مرحوم حاج محمد تقی معین گفت: با حمایت‌های فرزندان این دو خیر عزیز و همین طور حمایت‌های همیشگی نماینده جهرم کلنگ زنی این مرکز در تیر ماه سال ۹۸ در زمینی به متراژ ۱۵۰۰ متر مربع و زیر بنای ۷۲۷ متر مربع انجام شد.

محمد رحمانیان عنوان کرد: این مرکز در طول یک سال با اعتبار ۲ میلیارد تومان با بهترین سازه و کیفیت در نوع خود از سوی این خیرین عزیز سلامت ساخته شد و در سال ۹۹ به بهره برداری رسید. روزانه نزدیک به ۲۰۰ بیمار برای دریافت خدمات بهداشتی و درمانی به این مرکز مراجعه می‌کنند.

به گفته رئیس دانشگاه علوم پزشکی جهرم، شهرستان جهرم از معدود شهرهایی است که نام نیک خیرین در حوزه‌های مختلف به خصوص حوزه بهداشت و درمان می‌درخشد و از ابتدای ساخت دانشگاه علوم پزشکی جهرم تا اکنون خیرین عزیز حضور داشته و در کنار دانشگاه برای توسعه بهداشت و درمان شهرستان همت و تلاش داشته‌اند. سپاسگزار و قدردان خیرین عزیز سلامت هستیم.

وی با اشاره به افتتاح و بهره برداری بیمارستان سید الشهدا در بهمن ماه سال گذشته گفت: پردیس بیمارستانی خیرین گرانقدر برادران خواجه به مساحت ۳۱ هکتار یکی دیگر از مباهات شهرستان است که در کنار آن مرکز تخصصی و فوق تخصصی قلب خیر مرحوم حاج ابوطالبی، بیمارستان اعصاب و روان خیر مرحوم دکتر عبدالرضا رحمانیان و حسینیه خیر حاجی بهجو و همراه سرا خیر مهندس حقیقت در حال ساخت است. به امید خدا و با همت این عزیزان شاهد افتتاح و بهره برداری از این ۴ پروژه در این پردیس بیمارستانی خواهیم بود.

