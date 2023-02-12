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۲۳ بهمن ۱۴۰۱، ۱۰:۰۷

رئیس حوزه هنری مازندران:

ایستگاه هنر با جشن انقلاب اسلامی در مازندران برپا شد

ایستگاه هنر با جشن انقلاب اسلامی در مازندران برپا شد

ساری- رئیس حوزه هنری مازندران گفت: همزمان با جشن سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، ایستگاه هنر در مسیر راهپیمایی برپا شد.

مهدی معصومی گرجی در گفتگو با خبرنگار مهر با اظهار اینکه همزمان با جشن انقلاب، ایستگاه هنر با طراحی و اجرای حوزه هنری مازندران در میدان امام خمینی (ره) شهر ساری مرکز استان، محل حضور خیل عظیمی از مردم بود افزود: اجرای آهنگ‌های شاد و فرح بخش (پاپ)، سرودهای مازندرانی و فارسی، مسابقه نقاشی کودک و نوجوان، نمایش عروسک‌های اقوام و نمایشگاه کاریکاتور از جمله برنامه‌هایی بوده که با استقبال قابل توجه راهپیمایان همراه شد.

رئیس حوزه هنری مازندران نیز با همراهی هنرمندان در ایستگاه هنر انقلاب، خاطر نشان کرد: وقت آن است که با زبان هنر به انتقال ارزشهای انقلاب پرداخت چرا که این شکل و شیوه بهترین و مؤثرترین راه تبیین مفاهیم است.

معصومی گرجی با ابراز خرسندی و قدردانی از استقبال عمومی و توجه به کارهای هنری اجرا شده در میدان امام گفت: همانطور که مردم ما با درایت و بصیرت نسبت به همه موضوعات برخورد می‌کنند، فهم آنان از فعالیت‌های فرهنگی هنری نیز کار هنرمندان را جهت تولید آثار عمیق، فاخر و تأثیر گذار سخت‌تر می‌کند و این وظیفه‌ی ما هست که نسبت به تولیدات خود دقت نظر بالایی داشته باشیم.

وی ادامه داد: همچنین اعضای خانه عکاسان حوزه هنری نیز با حضور در شهرهای مختلف، ضمن همراهی مردم، به ثبت لحظه‌های ویژه و شکار سوژه‌های به یاد ماندنی ۲۲ بهمن مازندران پرداختند.

معصومی گرجی ادامه داد: از جمله برنامه‌های حوزه هنری انقلاب اسلامی استان مازندران در ایام فجر انقلاب، برگزاری مسابقه عکس «برای کشورم ایران» است که در دو بخش آماتور (موبایلی) و حرفه‌ای به بررسی آثار ثبت شده از رویدادهای مردمی دهه فجر بویژه روز ۲۲ بهمن و جشن انقلاب می‌پردازد.

کد مطلب 5707246

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