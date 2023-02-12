ایستگاه هنر با جشن انقلاب اسلامی در مازندران برپا شد

مهدی معصومی گرجی در گفتگو با خبرنگار مهر با اظهار اینکه همزمان با جشن انقلاب، ایستگاه هنر با طراحی و اجرای حوزه هنری مازندران در میدان امام خمینی (ره) شهر ساری مرکز استان، محل حضور خیل عظیمی از مردم بود افزود: اجرای آهنگ‌های شاد و فرح بخش (پاپ)، سرودهای مازندرانی و فارسی، مسابقه نقاشی کودک و نوجوان، نمایش عروسک‌های اقوام و نمایشگاه کاریکاتور از جمله برنامه‌هایی بوده که با استقبال قابل توجه راهپیمایان همراه شد.

رئیس حوزه هنری مازندران نیز با همراهی هنرمندان در ایستگاه هنر انقلاب، خاطر نشان کرد: وقت آن است که با زبان هنر به انتقال ارزشهای انقلاب پرداخت چرا که این شکل و شیوه بهترین و مؤثرترین راه تبیین مفاهیم است.

معصومی گرجی با ابراز خرسندی و قدردانی از استقبال عمومی و توجه به کارهای هنری اجرا شده در میدان امام گفت: همانطور که مردم ما با درایت و بصیرت نسبت به همه موضوعات برخورد می‌کنند، فهم آنان از فعالیت‌های فرهنگی هنری نیز کار هنرمندان را جهت تولید آثار عمیق، فاخر و تأثیر گذار سخت‌تر می‌کند و این وظیفه‌ی ما هست که نسبت به تولیدات خود دقت نظر بالایی داشته باشیم.

وی ادامه داد: همچنین اعضای خانه عکاسان حوزه هنری نیز با حضور در شهرهای مختلف، ضمن همراهی مردم، به ثبت لحظه‌های ویژه و شکار سوژه‌های به یاد ماندنی ۲۲ بهمن مازندران پرداختند.

معصومی گرجی ادامه داد: از جمله برنامه‌های حوزه هنری انقلاب اسلامی استان مازندران در ایام فجر انقلاب، برگزاری مسابقه عکس «برای کشورم ایران» است که در دو بخش آماتور (موبایلی) و حرفه‌ای به بررسی آثار ثبت شده از رویدادهای مردمی دهه فجر بویژه روز ۲۲ بهمن و جشن انقلاب می‌پردازد.