به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح صبح امروز (یکشنبه) در حاشیه برگزار یازدهمین جلسه هیأت امنای بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، در جمع خبرنگاران درباره حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن و جلسه هیأت امنای بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، اظهار داشت: ابتدا قدردانی می‌کنم از حضور بی‌نظیر مردم عزیزمان در مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن که برابر حداقل آمارها نسبت به سال قبل از کرونا بیش از ۳۰ درصد افزایش حضور داشت که این بصیرت و آگاهی بی‌نظیر مردم عزیز را نشان می‌دهد.

سرلشکر باقری افزود: مردم هنگامی که توطئه‌های دشمن، کارشکنی‌ها، تحریک‌ها، فریب‌ها و ناجوانمردی آن‌ها را می‌بینند، بیش از گذشته در راهپیمایی ۲۲ بهمن حضور پیدا می‌کنند؛ من به خاطر دارم در دوران دفاع مقدس در سال‌های ۶۵ - ۶۶ که صدام تهدید کرد در بیست و دوم بهمن مردم را بمباران خواهد کرد، مردم با جمعیتی بیش از سال قبل از آن در راهپیمایی حضور پیدا کردند و امسال هم شبیه همان دوران شد.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح اضافه کرد: این راهپیمایی نماد پرشکوهی از وحدت، یکپارچگی، همدلی بین همه اقشار مردم و همه پیروان مذاهب گوناگون و اقوام مختلف بود چون با هر رنگی و با هر ویژگی و هر سلیقه سیاسی در این راهپیمایی پرشکوه شرکت کردند و به جهانیان نشان دادند که کاملاً کشور و نظام و پرچم شان را دوست دارند و عاشق آن هستند.

سرلشکر باقری تاکید کرد: مردم در این راهپیمایی ثابت کردند برای نمادهای این کشور احترام قائل هستند؛ لذا این راهپیمایی پرشکوه، مسئولیت همه حاکمان و مسئولین ما را در دولت محترم و در قوای سه گانه و در نیروهای مسلح در خدمت رسانی بهتر و خالصانه تر به مردم سنگین‌تر کرد؛ بر این اساس امیدوارم خداوند توفیق دهد همه مسئولان ما بتوانند بهتر از گذشته به مردم خدمت کنند.

وی در ادامه درباره یازدهمین جلسه هیات امنای بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، نیز عنوان کرد: جلسه‌ای هم که امروز داشتیم، جلسه هیات امنای بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس بود که در این جلسه گزارش عملکرد موفقی از یک ساله گذشته بنیاد ارائه شد و مورد قدردانی قرار گرفت در این رابطه می‌توان به برگزاری مراسم تقدیر از یک میلیون نفر از پیشکسوتان دفاع مقدس در ۳۱ شهریور در حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی و نیز تشییع باشکوه شهدا اشاره کرد که بدین ترتیب بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس موفق شده ۹۶ درصد برنامه‌های سال خود را اجرا کند.

سرلشکر باقری در ادامه بیان داشت: در این جلسه تعدادی دستورالعمل و آیین نامه هم درباره مراسم‌های نکوداشت سالانه مناسبات ملی مرتبط با دفاع مقدس مطرح شد که با اصلاحاتی مورد تصویب قرار گرفت، برنامه و بودجه سال جاری و عملکرد و هزینه کرد صورت گرفته ارائه و تصویب شد، کلیات برنامه و بودجه پیشنهادی سال آینده بنیاد صحبت شد و مقرر شد بعد از اینکه میزان اعتبارات در قانون بودجه کشور در مجلس شورای اسلامی تایید شد، برنامه‌ها با نظر رئیس هیات امنا قطعی، تصویب و ابلاغ شود.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح همچنین تصریح کرد: در پایان جلسه هم بر اینکه دستگاه‌های مختلف کشوری و نیروهای مسلح برای برگزاری هرچه بهتر راهیان نور که از اواسط اسفند آغاز می‌شود، پشتیبانی‌ها و حمایت‌هایی که می‌توانند داشته باشند، انجام دهند تا جوانان و نوجوانان عزیز بتوانند با امکانات و حضور گسترده‌تری در این مراسم معنوی حضور پیدا کنند.