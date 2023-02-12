به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ داود معظمی گودرزی از شناسایی و کشف پرونده با موضوع نشر اکاذیب علیه فعالیت یک شرکت خدماتی در کشور خبر داد و گفت: در پی مراجعه نماینده حقوقی یک شرکت خدماتی به پلیس فتا پایتخت مبنی بر نشر اکاذیب علیه فعالیت این شرکت در شبکه اجتماعی اینستاگرام توسط فرد یا افرادی ناشناس، اقدامات اولیه برای کشف پرونده آغاز شد.
رئیس پلیس فتا پایتخت ادامه داد: پس از ارائه مستندات توسط شاکی و بررسیهای علمی و فنی توسط کارشناسان پلیس فتا تهران بزرگ متهم که مرد جوانی بود در فضای مجازی شناسایی و پس از تشریفات قضائی در یکی از شهرهای حومه تهران دستگیر و به همراه تجهیزات الکترونیک به پلیس فتا منتقل شد.
وی بیان کرد: متهم پس از حضور در پلیس فتا پایتخت در ابتدا منکر بزه انتسابی شد؛ اما پس از مواجهشدن با دلایل، مدارک و مستندات موجود در پرونده، چارهای جز اعتراف پیش روی خود ندید و هدف خود را از این موضوع انتقامجویی و داشتن کینهای قدیمی از شاکی اعلام کرد و از عمل مجرمانهی خود پشیمان بود.
گودرزی اظهار کرد: رعایت اصل اخلاقمداری در استفاده از فضای مجازی به ویژه شبکههای اجتماعی یکی از الزامات فعالیت در این حوزه است و کاربران فضای مجازی باید مراقب رفتار خود در فضای مجازی باشند تا از روی جهل یا انتقامجویی برای دیگر کاربران ایجاد مزاحمت نکنند که در غیر این صورت برابر قانون با آنها برخورد میشود.
رئیس پلیس فتا پایتخت خاطرنشان کرد: پلیس فتا بهصورت شبانه روزی آماده پاسخگویی به شهروندان بوده و کاربران میتوانند در صورت مواجهه با هرگونه موارد مشکوک آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir بخش گزارشهای مردمی با ما در میان بگذارند.
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