سرهنگ روح اله گمار در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در حال حاضر تردد وسایل نقلیه در جاده نهاوند به آورزمان، نهاوند به بروجرد، نهاوند به نورآباد و نهاوند به فیروزان به سختی امکان پذیر است؛ از مردم و رانندگان خواست: تا جای ممکن امشب در جاده‌های مواصلاتی نهاوند تردد نکنند.

وی با بیان اینکه تردد بدون وسایل ایمنی و زنجیر چرخ امکان پذیر نیست، اظهار کرد: طی هماهنگی با اداره راهداری مقرر شده است عملیات برف روبی و ریختن شن و ماسه در جاده‌های اصلی سریع‌تر انجام شود.

فرمانده پلیس راه شهرستان نهاوند تصریح کرد: متاسفاته به علت بارش شدید برف تاکنون چندین فقره تصادف و حادثه در محورهای مواصلاتی نهاوند اتفاق افتاده است.