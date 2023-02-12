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۲۳ بهمن ۱۴۰۱، ۲۳:۰۹

فرمانده پلیس راه شهرستان نهاوند:

تردد در جاده‌های اصلی نهاوند به سختی امکان پذیر است

تردد در جاده‌های اصلی نهاوند به سختی امکان پذیر است

همدان- فرمانده پلیس راه شهرستان نهاوند با بیان اینکه مردم تاجای ممکن از منزل خارج نشوند، گفت: تردد در جاده‌های اصلی نهاوند به سختی امکان پذیر است.

سرهنگ روح اله گمار در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در حال حاضر تردد وسایل نقلیه در جاده نهاوند به آورزمان، نهاوند به بروجرد، نهاوند به نورآباد و نهاوند به فیروزان به سختی امکان پذیر است؛ از مردم و رانندگان خواست: تا جای ممکن امشب در جاده‌های مواصلاتی نهاوند تردد نکنند.

وی با بیان اینکه تردد بدون وسایل ایمنی و زنجیر چرخ امکان پذیر نیست، اظهار کرد: طی هماهنگی با اداره راهداری مقرر شده است عملیات برف روبی و ریختن شن و ماسه در جاده‌های اصلی سریع‌تر انجام شود.

فرمانده پلیس راه شهرستان نهاوند تصریح کرد: متاسفاته به علت بارش شدید برف تاکنون چندین فقره تصادف و حادثه در محورهای مواصلاتی نهاوند اتفاق افتاده است.

کد مطلب 5707992

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